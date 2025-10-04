Удар РФ по вокзалу в Шостці: 8 поранених госпіталізовані, одна людина у важкому стані

Внаслідок атаки по вокзалу у Шостці на Сумщині госпіталізовані 8 поранених, одна людина у важкому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, сьогодні в обід ворог ударними безпілотниками атакував залізничний вокзал у Шостці.

Це був прицільний удар по цивільному об’єкту - у той момент там перебували десятки людей, тривала посадка на потяги.

За даними ОВА, внаслідок атак пошкоджено пасажирський потяг сполученням "Шостка-Київ" та приміський поїзд.

Після першого вибуху над вокзалом кружляв безпілотник, який заважав ліквідувати наслідки, а згодом росіяни

завдали повторного удару.

До медичних закладів доставлено вісьмох поранених, одна людина у важкому стані перебуває в реанімації.

"Серед постраждалих - троє дітей віком 8, 11 і 14 років. Старша дитина – хлопчик у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Через удари ворога знеструмлені місто Шостка та частина району.

На місці працюють рятувальники та медики, розгорнуто оперативний штаб. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти атакували залізничний вокзал на Сумщині. Через ворожий удар близько 30 осіб постраждали. Згодом стало відомо, що ворог двічі вдарив по залізничному вокзалу у Шостці.

