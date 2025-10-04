УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9215 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Сумщину
1 216 10

Удар РФ по вокзалу в Шостці: 8 поранених госпіталізовані, одна людина у важкому стані

удар по Шостці

Внаслідок атаки по вокзалу у Шостці на Сумщині госпіталізовані 8 поранених, одна людина у важкому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, сьогодні в обід ворог ударними безпілотниками атакував залізничний вокзал у Шостці.
Це був прицільний удар по цивільному об’єкту - у той момент там перебували десятки людей, тривала посадка на потяги.

За даними ОВА, внаслідок атак пошкоджено пасажирський потяг сполученням "Шостка-Київ" та приміський поїзд.
Після першого вибуху над вокзалом кружляв безпілотник, який заважав ліквідувати наслідки, а згодом росіяни
завдали повторного удару.

Також читайте: Сибіга про атаку РФ на вокзал у Шостці: Два удари поспіль - найбільш варварська тактика Росії. ФОТО

До медичних закладів доставлено вісьмох поранених, одна людина у важкому стані перебуває в реанімації.

"Серед постраждалих - троє дітей віком 8, 11 і 14 років. Старша дитина – хлопчик у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

 Через удари ворога знеструмлені місто Шостка та частина району.

На місці працюють рятувальники та медики, розгорнуто оперативний штаб. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти атакували залізничний вокзал на Сумщині. Через ворожий удар близько 30 осіб постраждали. Згодом стало відомо, що ворог двічі вдарив по залізничному вокзалу у Шостці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

вокзал (295) обстріл (31171) Сумська область (4296) Шостка (69) Шосткинський район (90)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Координаційна група G7+ продовжує жувати соплі.
показати весь коментар
04.10.2025 15:19 Відповісти
+1
Товарні вагони в приміському потягу.
показати весь коментар
04.10.2025 15:27 Відповісти
+1
А ми чим відповімо?
показати весь коментар
04.10.2025 15:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Координаційна група G7+ продовжує жувати соплі.
показати весь коментар
04.10.2025 15:19 Відповісти
Товарні вагони в приміському потягу.
показати весь коментар
04.10.2025 15:27 Відповісти
ни в коем случае не оправдовую этих словочей но даже по фото видно тепловоз с андидроновой защитой, один пассажирский вагон и остальные товарные вагоны
показати весь коментар
04.10.2025 15:36 Відповісти
А ми чим відповімо?
показати весь коментар
04.10.2025 15:43 Відповісти
Вечерним Гундосиком.
А что есть варианты?
показати весь коментар
04.10.2025 16:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Vh9sBLXBZII
показати весь коментар
04.10.2025 15:51 Відповісти
Над вокзалом кружляв безпілотник... І у великому місті немає нікого, хто б знав, що робити у таких випадках???
показати весь коментар
04.10.2025 15:55 Відповісти
А хото має буби7 Мер? Мер з макароном бургундія прованс...
показати весь коментар
04.10.2025 16:03 Відповісти
Може досить гратись з ворогом в гуманізм? Якби військові антигітлерівської коаліції жаліли так цивільних ворожих країн, то не перемогли б у ІІ-й світовій. ООН все рівно буде занепокоєне, як після ударів рашистів.
показати весь коментар
04.10.2025 17:35 Відповісти
 
 