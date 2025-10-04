УКР
Через удар РФ знеструмлено Шостку та частково Шосткинський район, - "Сумиобленерго"

Війська РФ вчергове ударили по критичній інфраструктурі Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Сумиобленерго".

"Ворог продовжує енергетичний терор! Через удари армією рф по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено м. Шостку та частково Шосткинський район. Енергетики працюють над відновленням електропостачання!", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину немає.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти атакували залізничний вокзал на Сумщині. Через ворожий удар близько 30 осіб постраждали. Згодом стало відомо, що ворог двічі вдарив по залізничному вокзалу у Шостці.

