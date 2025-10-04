Из-за удара РФ обесточены Шостка и частично Шосткинский район, - "Сумыоблэнерго"

Войска РФ в очередной раз ударили по критической инфраструктуре Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Сумыоблэнерго".

"Враг продолжает энергетический террор! Из-за ударов армии РФ по критической инфраструктуре Сумщины сегодня был обесточен г. Шостка и частично Шосткинский район. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения!", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту нет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине. Из-за вражеского удара около 30 человек пострадали. Впоследствии стало известно, что враг дважды ударил по железнодорожному вокзалу в Шостке.