Из-за удара РФ обесточены Шостка и частично Шосткинский район, - "Сумыоблэнерго"

Войска РФ в очередной раз ударили по критической инфраструктуре Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Сумыоблэнерго".

"Враг продолжает энергетический террор! Из-за ударов армии РФ по критической инфраструктуре Сумщины сегодня был обесточен г. Шостка и частично Шосткинский район. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения!", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар российского беспилотника по железной дороге в Шостке. ВИДЕО

Больше информации на эту минуту нет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине. Из-за вражеского удара около 30 человек пострадали. Впоследствии стало известно, что враг дважды ударил по железнодорожному вокзалу в Шостке.

Сумская область (3724) Шостка (91) энергетика (2630) Шосткинский район (90)
Зеленський з гончаруком шмигалем та даниловим умеровим, мабуть з 2019 року виконали, згідно своїх обов'язків, норми ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
04.10.2025 14:15 Ответить
А скільки грошей витратили на захист енергетики.
04.10.2025 14:56 Ответить
 
 