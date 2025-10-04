Удар российского беспилотника по железной дороге в Шостке. ВИДЕО

Момент прилета российского беспилотника по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Видео сняли очевидцы и обнародовали в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Сумской области днем 3 октября. Около 30 человек пострадали из-за атаки РФ по поезду, - рассказала Общественному и.о. председателя Шосткинской РВА Оксана Тарасюк. Раненых отвезли в больницу, их количество уточняется.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне не могли не знать, что бьют по гражданским.

"И это террор, который мир не имеет права игнорировать. Каждый день Россия забирает жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность. Совместно, вместе со всеми, кто не считает, что убийства и террор - это нормально. Разговоров сейчас недостаточно. Нужны сильные действия", - добавил глава государства.

