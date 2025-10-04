УКР
Удар російського безпілотника по залізниці в Шостці. ВIДЕО

Момент прильоту російського безпілотника по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Відео зафільмували очевидці та оприлюднили в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти атакували залізничний вокзал на Сумщині вдень 3 жовтня. Близько 30 людей постраждали через атаку РФ по потягу, - розповіла Суспільному т.в.о. голови Шосткинської РВА Оксана Тарасюк.  Поранених відвезли у лікарню, їхня кількість уточнюється.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних.

"І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор - це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", - додав глава держави.

Зеленський не може не знати що йде війна.
04.10.2025 13:21 Відповісти
Потужна відповідь від гундосого чмощшника вже в дорозі на....ви головне не переймайтесь....щоб ти здох **** хрипата...
04.10.2025 13:26 Відповісти
Це припинеться через російські НПЗ, яких ще є. Кажуть, що чмирьок призначив Мадяра керівником тільки після того, як той пригрозив, що піде краще працювати в лазню, ніж буде виконувати вказівки Єрмака
04.10.2025 13:46 Відповісти
 
 