Удар російського безпілотника по залізниці в Шостці. ВIДЕО

Момент прильоту російського безпілотника по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Відео зафільмували очевидці та оприлюднили в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти атакували залізничний вокзал на Сумщині вдень 3 жовтня. Близько 30 людей постраждали через атаку РФ по потягу, - розповіла Суспільному т.в.о. голови Шосткинської РВА Оксана Тарасюк. Поранених відвезли у лікарню, їхня кількість уточнюється.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних.

"І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор - це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", - додав глава держави.

