Удар РФ по вокзалу в Шостке: 8 раненых госпитализированы, один человек в тяжелом состоянии

В результате атаки по вокзалу в Шостке на Сумщине госпитализированы 8 раненых, один человек в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, сегодня в обед враг ударными беспилотниками атаковал железнодорожный вокзал в Шостке.

Это был прицельный удар по гражданскому объекту - в тот момент там находились десятки людей, продолжалась посадка на поезда.

По данным ОВА, в результате атак поврежден пассажирский поезд сообщением "Шостка-Киев" и пригородный поезд.

После первого взрыва над вокзалом кружил беспилотник, который мешал ликвидировать последствия, а впоследствии россияне

нанесли повторный удар.

В медицинские учреждения доставлены восемь раненых, один человек в тяжелом состоянии находится в реанимации.

"Среди пострадавших - трое детей в возрасте 8, 11 и 14 лет. Старший ребенок - мальчик в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Из-за ударов врага обесточены город Шостка и часть района.

На месте работают спасатели и медики, развернут оперативный штаб. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине. Из-за вражеского удара около 30 человек пострадали. Впоследствии стало известно, что враг дважды ударил по железнодорожному вокзалу в Шостке.

