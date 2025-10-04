РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8479 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Сумщину
955 8

Удар РФ по вокзалу в Шостке: 8 раненых госпитализированы, один человек в тяжелом состоянии

удар по Шостке

В результате атаки по вокзалу в Шостке на Сумщине госпитализированы 8 раненых, один человек в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, сегодня в обед враг ударными беспилотниками атаковал железнодорожный вокзал в Шостке.
Это был прицельный удар по гражданскому объекту - в тот момент там находились десятки людей, продолжалась посадка на поезда.

По данным ОВА, в результате атак поврежден пассажирский поезд сообщением "Шостка-Киев" и пригородный поезд.

После первого взрыва над вокзалом кружил беспилотник, который мешал ликвидировать последствия, а впоследствии россияне
нанесли повторный удар.

Также читайте: Сибига об атаке РФ на вокзал в Шостке: Два удара подряд - наиболее варварская тактика России. ФОТО

В медицинские учреждения доставлены восемь раненых, один человек в тяжелом состоянии находится в реанимации.

"Среди пострадавших - трое детей в возрасте 8, 11 и 14 лет. Старший ребенок - мальчик в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Из-за ударов врага обесточены город Шостка и часть района.

На месте работают спасатели и медики, развернут оперативный штаб. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине. Из-за вражеского удара около 30 человек пострадали. Впоследствии стало известно, что враг дважды ударил по железнодорожному вокзалу в Шостке.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

вокзал (271) обстрел (29830) Сумская область (3724) Шостка (91) Шосткинский район (90)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Координаційна група G7+ продовжує жувати соплі.
показать весь комментарий
04.10.2025 15:19 Ответить
Товарні вагони в приміському потягу.
показать весь комментарий
04.10.2025 15:27 Ответить
ни в коем случае не оправдовую этих словочей но даже по фото видно тепловоз с андидроновой защитой, один пассажирский вагон и остальные товарные вагоны
показать весь комментарий
04.10.2025 15:36 Ответить
А ми чим відповімо?
показать весь комментарий
04.10.2025 15:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Vh9sBLXBZII
показать весь комментарий
04.10.2025 15:51 Ответить
Над вокзалом кружляв безпілотник... І у великому місті немає нікого, хто б знав, що робити у таких випадках???
показать весь комментарий
04.10.2025 15:55 Ответить
А хото має буби7 Мер? Мер з макароном бургундія прованс...
показать весь комментарий
04.10.2025 16:03 Ответить
 
 