Сибига об атаке РФ на вокзал в Шостке: Два удара подряд - самая варварская тактика России. ФОТО

Россия умышленно и целенаправленно нанесла удары дронами по пассажирским поездам в Шостке Сумской области.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя атаку РФ на Сумщину, информирует Цензор.НЕТ.

"Не один, а два удара подряд. Это одна из самых варварских тактик России - так называемый двойной удар, когда второй направляется по спасателям и людям, которые эвакуируются", - говорится в сообщении.

По словам Сибиги, российские террористы должны получить жесткий ответ за этот сознательный и жестокий террор против гражданского населения.

Также смотрите: Удар российского беспилотника по железной дороге в Шостке. ВИДЕО





"Слов недостаточно. Нужны новые сокрушительные санкции. Новые шаги для усиления Украины. Это можно и нужно сделать, чтобы повысить цену этой войны для России. Путин должен почувствовать опасность ее продолжения - лично для себя и своего режима", - настаивает украинский министр.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине. Из-за вражеского удара около 30 человек пострадали. Впоследствии стало известно, что враг дважды ударил по железнодорожному вокзалу в Шостке.