Сибига об атаке РФ на вокзал в Шостке: Два удара подряд - самая варварская тактика России. ФОТО

Россия умышленно и целенаправленно нанесла удары дронами по пассажирским поездам в Шостке Сумской области.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя атаку РФ на Сумщину, информирует Цензор.НЕТ.

"Не один, а два удара подряд. Это одна из самых варварских тактик России - так называемый двойной удар, когда второй направляется по спасателям и людям, которые эвакуируются", - говорится в сообщении.

По словам Сибиги, российские террористы должны получить жесткий ответ за этот сознательный и жестокий террор против гражданского населения.

Также смотрите: Удар российского беспилотника по железной дороге в Шостке. ВИДЕО

Шостка после обстрела
Шостка после обстрела

"Слов недостаточно. Нужны новые сокрушительные санкции. Новые шаги для усиления Украины. Это можно и нужно сделать, чтобы повысить цену этой войны для России. Путин должен почувствовать опасность ее продолжения - лично для себя и своего режима", - настаивает украинский министр.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине. Из-за вражеского удара около 30 человек пострадали. Впоследствии стало известно, что враг дважды ударил по железнодорожному вокзалу в Шостке.

обстрел (29830) Сумская область (3724) Шостка (91) Шосткинский район (90)
Нам що заважає? А, ми не варвари.
показать весь комментарий
04.10.2025 14:03 Ответить
тупість 5-6 дефективних менеджерів Зеленського, які керують країною.
показать весь комментарий
04.10.2025 14:04 Ответить
Де дрони-перехоплювачі,обіцяні ********* ще влітку?
показать весь комментарий
04.10.2025 14:08 Ответить
Сусліка бачиш? І я не бачу. Бо його там немає.
показать весь комментарий
04.10.2025 14:10 Ответить
путлєр шось ******* про один народ і кожен день вбиває населення України
показать весь комментарий
04.10.2025 14:12 Ответить
До таких заяв потрібно публікувати фотографії пошкоджень пасажирського поїзда. У цьому ж немає військової таємниці?
показать весь комментарий
04.10.2025 14:12 Ответить
руские -- ФАШИСТЫ !!!((( слышите , вы, мрази !!!!
показать весь комментарий
04.10.2025 14:15 Ответить
Так це теракт чи ні, хто з провладних йолопів скаже?
показать весь комментарий
04.10.2025 14:18 Ответить
Ніколи не було і ось знову.
показать весь комментарий
04.10.2025 14:21 Ответить
Сьогодні ввечері вилізе обрізаний з потужним відосиком,якщо не перенюхає.Потужна буде відповідь.
показать весь комментарий
04.10.2025 14:23 Ответить
За словами Сибіги, російські терористи мають отримати жорстку відповідь за цей свідомий і жорстокий терор проти цивільного населення. "зелені прорашистські холуї" .щодня рашистам відповідають "обіцянками ",котрі виголошує "оманський зрадник ", і такі ж як він "слуги куйла в Україні"
показать весь комментарий
04.10.2025 14:51 Ответить
В що би зробив Ізраїль у випадку такого теракту проти своїх громадян?
показать весь комментарий
04.10.2025 14:52 Ответить
Обісцяні і еуропа і піндосія сцються фюрера-хуйла. Санкції нікчемні. ***** вони до жопи лаврова
показать весь комментарий
04.10.2025 15:12 Ответить
 
 