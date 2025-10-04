УКР
Сибіга про атаку РФ на вокзал у Шостці: Два удари поспіль - найбільш варварська тактика Росії. ФОТО

Росія навмисне та цілеспрямовано завдала ударів дронами по пасажирських поїздах у Шостці на Сумщині.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи атаку РФ на Сумщину, інформує Цензор.НЕТ.

"Не один, а два удари поспіль. Це одна з найбільш варварських тактик Росії - так званий подвійний удар, коли другий спрямовується по рятувальниках і людях, які евакуюються", - йдеться у повідомленні.

За словами Сибіги, російські терористи мають отримати жорстку відповідь за цей свідомий і жорстокий терор проти цивільного населення.

Також дивіться: Удар російського безпілотника по залізниці в Шостці. ВIДЕО

Шостка після обстрілу
Шостка після обстрілу

"Слів недостатньо. Потрібні нові нищівні санкції. Нові кроки для посилення України. Це можна і потрібно зробити, щоб підвищити ціну цієї війни для Росії. Путін має відчути небезпеку її продовження - особисто для себе та свого режиму", - наполягає український міністр.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти атакували залізничний вокзал на Сумщині. Через ворожий удар близько 30 осіб постраждали. Згодом стало відомо, що ворог двічі вдарив по залізничному вокзалу у Шостці.

обстріл (31171) Сумська область (4296) Шостка (69) Шосткинський район (90)
Нам що заважає? А, ми не варвари.
04.10.2025 14:03 Відповісти
тупість 5-6 дефективних менеджерів Зеленського, які керують країною.
04.10.2025 14:04 Відповісти
Де дрони-перехоплювачі,обіцяні ********* ще влітку?
04.10.2025 14:08 Відповісти
Сусліка бачиш? І я не бачу. Бо його там немає.
04.10.2025 14:10 Відповісти
 
 