Сибіга про атаку РФ на вокзал у Шостці: Два удари поспіль - найбільш варварська тактика Росії. ФОТО

Росія навмисне та цілеспрямовано завдала ударів дронами по пасажирських поїздах у Шостці на Сумщині.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи атаку РФ на Сумщину, інформує Цензор.НЕТ.

"Не один, а два удари поспіль. Це одна з найбільш варварських тактик Росії - так званий подвійний удар, коли другий спрямовується по рятувальниках і людях, які евакуюються", - йдеться у повідомленні.

За словами Сибіги, російські терористи мають отримати жорстку відповідь за цей свідомий і жорстокий терор проти цивільного населення.

"Слів недостатньо. Потрібні нові нищівні санкції. Нові кроки для посилення України. Це можна і потрібно зробити, щоб підвищити ціну цієї війни для Росії. Путін має відчути небезпеку її продовження - особисто для себе та свого режиму", - наполягає український міністр.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти атакували залізничний вокзал на Сумщині. Через ворожий удар близько 30 осіб постраждали. Згодом стало відомо, що ворог двічі вдарив по залізничному вокзалу у Шостці.