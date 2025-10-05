УКР
Після удару РФ у Шостці відновлюють газопостачання

Шостку почали підключати до газу після російсього обстрілу 4 жовтня

У Шостці Сумської області працівники газових служб почали підключати житлові будинки до системи газопостачання після пошкоджень мереж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію підтвердила Сумська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" у своєму Telegram.

"Шановні споживачі газу! Будь ласка, перекрийте крани перед приладами та забезпечте доступ до своїх квартир для проведення підключення", - наголосили у повідомленні компанії.

Водночас усі працівники філії мають показати службові посвідчення та бути одягненими у фірмовий спецодяг з логотипом організації.

Нагадаємо, 4 жовтня через російський удар балістикою та дронами-камікадзе у мешканців Шостки зникли вода,  та газ. У Сумській філії "Газомереж" підтвердили, що газорозподільчі потужності були пошкоджені.

Місцева влада та аварійні бригади працюють над якнайшвидшим відновленням комунальних послуг у місті. Жителів просять оперативно повідомляти про будь-які проблеми з газопостачанням до відповідних служб.

