В Шосткинской громаде постепенно восстанавливают электроснабжение после массированных ударов РФ

Отключение электроэнергии и света

В Шосткинской громаде Сумской области продолжается восстановление электроснабжения после российских атак. Часть домов уже получает свет постоянно, другим подача осуществляется по временным графикам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Сумской ОГА Олег Григоров.

"После массированных ударов врага в Шосткинской громаде продолжаются восстановительные работы", - отметил он.

По словам Григорова, энергетики постепенно восстанавливают подачу электроэнергии во всех микрорайонах громады.

Напомним, 4 октября из-за ударов россиян по Сумщине были обесточены город Шостка и часть района.

