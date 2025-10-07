Наслідки ранкової ворожої атаки на Суми: пошкоджено будинки та тролейбус. ФОТОрепортаж
Вранці 7 жовтня російські загарбники атакували Суми безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника ОВА Олега Григорова.
Внаслідок атаки пошкоджено вікна у трьох 10-поверхових будинках та кількох нежитлових приміщеннях. Також є часткові знеструмлення.
Крім того, в епіцентрі вибухів опинився тролейбус, який рухався за маршрутом №10А, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар. Унаслідок вибухової хвилі в транспортному засобі вибито 20 вікон та пошкоджено обшивку.
На момент удару в салоні перебувало шестеро пасажирів. Один із них дістав легкі ушкодження від уламків скла, але від медичної допомоги відмовився. Водійка перебуває у стані сильного стресу.
Відновлення тролейбуса триватиме орієнтовно два місяці.
