Наслідки ранкової ворожої атаки на Суми: пошкоджено будинки та тролейбус. ФОТОрепортаж

Вранці 7 жовтня російські загарбники атакували Суми безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника ОВА Олега Григорова.

Внаслідок атаки пошкоджено вікна у трьох 10-поверхових будинках та кількох нежитлових приміщеннях. Також є часткові знеструмлення.

Крім того, в епіцентрі вибухів  опинився тролейбус, який рухався за маршрутом №10А, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар. Унаслідок вибухової хвилі в транспортному засобі вибито 20 вікон та пошкоджено обшивку.

На момент удару в салоні перебувало шестеро пасажирів. Один із них дістав легкі ушкодження від уламків скла, але від медичної допомоги відмовився. Водійка перебуває у стані сильного стресу.

Відновлення тролейбуса триватиме орієнтовно два місяці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Сумах пролунали вибухи: частина міста без світла (оновлено)

Суми під ударом дронів РФ: пошкоджено тролейбус і будинки

обстріл (31230) Сумська область (4309) Суми (1005) Сумський район (429)
Ворог атакує ,ворог руйнує ,ворог убиває адекватної відповіді по кацапщині немає ,лише пусті слова "найвеличнішого" про нашу потужну зброю.
07.10.2025 09:43 Відповісти
Бєлгород обстріляли кілька днів тому і що там зараз - не пишуть . А у відповідь у Чернігівській і частині Сумської області проблеми з електрикою і ТЕЦ в Чернігові розбита.
07.10.2025 09:56 Відповісти
На об'їзній, біля "Епіцентру", східна частина міста.
07.10.2025 09:48 Відповісти
 
 