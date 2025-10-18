262 3
Ворог атакує безпілотниками: у Черкасах та Полтаві пролунали вибухи, у Запоріжжі – загорілася адмінбудівля. ФОТО
У ніч на суботу, 18 жовтня, у Черкасах, Полтаві та Запорізькій області пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
У Черкасах було чутно вибух, - повідомлялося о 00:17.
У Полтаві було чутно вибух, - повідомлялося о 00:28.
У Полтаві було чутно повторні вибухи, - повідомлялося о 00:32.
Окупанти також атакували дронами Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в адміністративній будівлі.
"Ворог атакував Запоріжжя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила", - повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
