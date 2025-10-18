УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4945 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників Атака безпілотників на Полтавщину Атака безпілотників на Запоріжжя
262 3

Ворог атакує безпілотниками: у Черкасах та Полтаві пролунали вибухи, у Запоріжжі – загорілася адмінбудівля. ФОТО

У ніч на суботу, 18 жовтня, у Черкасах, Полтаві та Запорізькій області пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

У Черкасах було чутно вибух, - повідомлялося о 00:17.

У Полтаві було чутно вибух, - повідомлялося о 00:28.

У Полтаві було чутно повторні вибухи, - повідомлялося о 00:32.

Окупанти також атакували дронами Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в адміністративній будівлі.

"Ворог атакував Запоріжжя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила", - повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

атака на запоріжжя

атака на запоріжжя

Читайте також: Полтавська область повернула світло і воду після російської атаки дронами

Автор: 

Запоріжжя (2428) Полтава (588) Черкаси (589) Запорізька область (4199) атака (650) Полтавська область (1255) Черкаська область (146) Запорізький район (308) Полтавський район (87) Черкаський район (65)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.10.2025 01:28 Відповісти
я так розумію мир вже настав ?
показати весь коментар
18.10.2025 01:32 Відповісти
Це перші салюти на честь "перемоги" Зеленського, наступні будуть ще потужніші.
показати весь коментар
18.10.2025 01:40 Відповісти
 
 