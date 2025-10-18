РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
199 2

Враг атаковал Пологовский район на Запорожье авиабомбами: два человека ранены, разрушены здания

Обстрелы в Запорожье

Днем 18 октября россияне четыре раза ударили авиабомбами по Долинке Пологовского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

В результате атаки два человека ранены, разрушены частные дома, административное помещение и здание детского сада.

Продолжается обследование территории общины для выявления всех последствий атаки.

Напомним, в ночь на 18 октября российские захватчики атаковали Запорожье.

обстрел (30069) Запорожская область (3662) Пологовский район (181) Долинка (3)
