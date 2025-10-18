Враг атаковал Пологовский район на Запорожье авиабомбами: два человека ранены, разрушены здания
Днем 18 октября россияне четыре раза ударили авиабомбами по Долинке Пологовского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
В результате атаки два человека ранены, разрушены частные дома, административное помещение и здание детского сада.
Продолжается обследование территории общины для выявления всех последствий атаки.
Напомним, в ночь на 18 октября российские захватчики атаковали Запорожье.
