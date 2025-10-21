Харьков атаковали вражеские КАБы: в городе начался пожар, есть пострадавшие (обновлено)
В Харькове прогремела серия взрывов в результате атаки вражеских управляемых авиационных бомб.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удары зафиксированы в Индустриальном районе, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Позже он написал в телеграме, что на месте вражеского удара возник пожар. По сообщению главы города, четыре человека пострадали, повреждены как минимум 15 частных домов.
Впоследствии Терехов сообщил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до семи, а позже - до девяти человек.
Атака "Шахедов": что известно
Вечером 20 октября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. В ряде регионов прозвучала воздушная тревога.
После взрывов северные районы Черниговщины остались без электроснабжения. Энергетики возобновят подачу света сразу, как только позволит ситуация с безопасностью.
Тем временем в Чернигове советуют запастись питьевой водой. По информации "Черниговводоканала", подачу воды смогут обеспечивать только в часы пикового потребления.
Также в результате российского обстрела по энергетической инфраструктуре временно обесточен город Славутич Киевской области.
