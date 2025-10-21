Харьков атаковали вражеские КАБы: в городе начался пожар, есть пострадавшие (обновлено)

В Харькове прогремела серия взрывов в результате атаки вражеских управляемых авиационных бомб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удары зафиксированы в Индустриальном районе, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Позже он написал в телеграме, что на месте вражеского удара возник пожар. По сообщению главы города, четыре человека пострадали, повреждены как минимум 15 частных домов.

Впоследствии Терехов сообщил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до семи, а позже - до девяти человек.

Атака "Шахедов": что известно

Вечером 20 октября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. В ряде регионов прозвучала воздушная тревога.

После взрывов северные районы Черниговщины остались без электроснабжения. Энергетики возобновят подачу света сразу, как только позволит ситуация с безопасностью.

Тем временем в Чернигове советуют запастись питьевой водой. По информации "Черниговводоканала", подачу воды смогут обеспечивать только в часы пикового потребления.

Также в результате российского обстрела по энергетической инфраструктуре временно обесточен город Славутич Киевской области.

