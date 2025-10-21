Россияне ранили семерых человек на Херсонщине. Повреждены дома, учебное заведение и кафе. ФОТО
В течение дня 21 октября 2025 года войска РФ обстреливали Херсон и населенные пункты Херсонщины, применяя артиллерию и дроны разного типа, вследствие чего есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по состоянию на 17:30 известно, что от последствий российской агрессии пострадали семь гражданских.
Атаки РФ на Херсон
Так, около 01:16-01:25 российские военные атаковали Херсон, по уточненным данным, семью беспилотниками, предположительно типа "Shahed-136".
Вследствие попаданий по жилому дому и учебному заведению ранены четверо гражданских - двое мужчин в возрасте 53 и 76 лет и две женщины 60 и 70 лет.
Удар по Камышанам
Днем в поселке Камышаны оккупанты совершили атаку FPV-дроном по гражданской машине, ранения получили три человека - пожилые супруги и женщина 56 лет, которые находились в авто.
Последствия вражеских атак
Отмечается, что вследствие ударов повреждены десятки частных и многоквартирных домов, учебное заведение, помещения кафе и автотранспорт.
