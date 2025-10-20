Два человека погибли, еще 3 получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области

Из-за утреннего российского обстрела Антоновки, что на Херсонщине, погибла пожилая местная жительница. Под очередной вражеский удар попала женщина 1941 года рождения. Она получила ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщил председатель ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

В течение суток российские войска наносили удары по Херсону и населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.

Какие населенные пункты Херсонщины оккупанты атаковали

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Молодежное, Камышаны, Садовое, Чернобаевка, Белозерка, Станислав, Софиевка, Томина Балка, Благовещенское, Новодмитровка, Надднепрянское, Кизомыс, Опытное, Никольское, Понятовка, Токаревка, Берислав, Томарино, Новорайск, Бургунка, Зоровка, Золотая Балка, Мыловое, Михайловка, Новоалександровка, Отрадокаменка, Саблуковка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 8 частных домов. Также оккупанты изуродовали админздание и троллейбусную сеть.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 3 - получили ранения.

