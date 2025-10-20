РУС
15 лет лишения свободы: заочно осужден мужчина за государственную измену и коллаборационизм. ФОТО

По публичному обвинению прокуроров Черкасской областной прокуратуры осужден 47-летний житель города Скадовск Херсонской области за причастность к коллаборационной деятельности и государственную измену.

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 15 лет, информирует Цензор.НЕТ.

Прокурор в суде доказал, что обвиняемый с августа 2022 года добровольно сотрудничает с оккупационной администрацией РФ и занимает незаконную руководящую должность "заместителя председателя Скадовской военно-гражданской администрации Херсонской области".

Гражданин Украины обеспечивал функционирование незаконного органа власти - "Скадовской военно-гражданской администрации Херсонской области", незаконно реализовывал политику Российской Федерации, а также поддерживал нарративы оккупационной пропаганды.

Своими действиями мужчина оказал помощь представителям РФ в проведении подрывной деятельности против Украины и способствует усилению мер временной оккупации указанного населенного пункта.

Херсонская область

Скадовск (50) Херсонская область (5315) Скадовский район (4)
Самокат уже на зарядці стоїть? Чи уже виїхав в тому напрямку...?
20.10.2025 12:38 Ответить
Так, а колабораціоніст присутній?
20.10.2025 12:45 Ответить
Заочно засуджений, заочно відбуде покарання...
20.10.2025 12:48 Ответить
 
 