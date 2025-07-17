Росіяни планують побудувати склади в окупованому порту "Скадовськ"

Росіяни збираються нарощувати потужності з перевалки вантажів у окупованому Скадовську (Херсонська область).

Про це пише ЦТС.

Як повідомляється, відповідні проєктні рішення напрацьовані Єдиним інститутом просторового планування Росії.

Ними, зокрема, передбачено будівництво складських майданчиків для контейнерів та генеральних вантажів на території Скадовського порту, а також спеціалізованих ємностей для наливних харчових вантажів.

Крім того, заплановано реконструкцію будівлі та причалу Генічеського порту, а також будівництво та реконструкцію причалів Скадовського морського порту.

Кінцевою метою, серед іншого, росіяни називають збільшення обсягів вивезення вантажів із території окупованої частини Херсонської області.

Раніше голова державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Олександр Семирга заявляв, що на модернізацію морської інфраструктури й оновлення флоту України необхідно десятки мільйонів євро інвестицій.