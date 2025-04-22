На модернізацію портової інфраструктури України необхідно десятки мільйонів євро. Російські атаки пошкодили близько 400 об’єктів

На модернізацію морської інфраструктури й оновлення флоту України необхідно десятки мільйонів євро інвестицій.

Про це заявив голова державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Олександр Семирга на зустрічі з делегацією Підкомітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту (SEDE).

Семирга нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні функціонувало 13 морських портів. Наразі залишаються операційними лише шість: три – на Дунаї (порти в Рені, Ізмаїлі, Усть-Дунайську) та три – в акваторії Чорного моря (в Одесі, Чорноморську, Південному).

"Українські морські порти продовжують функціонувати в умовах постійної загрози з боку Росії. Систематичні ракетні та дронові атаки спричинили пошкодження близько 400 об'єктів інфраструктури, в тому числі причалів, перевантажувального обладнання, суден та допоміжної техніки. Попри це, українські порти зберігають операційну ефективність завдяки високому професіоналізму та стійкості працівників галузі", – наголосив Семирга.

За його словами, наразі ключовим завданням є забезпечення стабільності роботи портової системи. Паралельно ведеться активна робота над технічним оновленням флоту, цифровізацією процесів та підвищенням управлінської ефективності, що має забезпечити довгострокову стійкість галузі. Попередньо, вартість необхідного технічного оновлення оцінюється в десятки мільйонів євро.

"Портова інфраструктура сьогодні виконує критично важливу функцію для національної економіки. Ми маємо чітке бачення подальших кроків, однак їх реалізація неможлива без підтримки з боку Європейського Союзу та міжнародних партнерів", – резюмував Семирга.

Раніше повідомлялося, що українські морські порти у 2024 році обробили рекордні 97,2 млн тонн вантажів, перевищивши показник 2023 року на 57%.

До того стало відомо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України готує нові концесійні проєкти, а також перезапуск тих, реалізацію котрих було припинено в українських портах.