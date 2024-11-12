Україна готує перезапуск концесійних проєктів у портах, – заступник міністра

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України готує нові концесійні проєкти, а також перезапуск тих, реалізацію котрих було припинено в українських портах.

Про це повідомив заступник глави Мінінфраструктури Тимур Ткаченко за підсумками зустрічі з представниками Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

За словами Ткаченка, в межах співпраці з IFC продовжується роботв над актуалізацією графіків реалізації концесійних проєктів, що допоможе визначити оптимальні терміни для оголошення концесійних конкурсів.

"Також триває підготовка до перезапуску проєктів у портах "Ольвія" та "Херсон". Паралельно працюємо щодо ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" – це критично важливо для зміцнення позицій УДП на ринку дунайських перевезень і забезпечення експортних поставок зернових, особливо в разі можливих обмежень доступу до глибоководних портів", – зазначив Ткаченко.

Окрім того, він заявив про плани розширювати партнерство з IFC та іншими міжнародними організаціями, зокрема в напрямку розвитку інфраструктурних проєктів у транспортному секторі.

Серед першочергових тем, за словами Ткаченка, розвиток інвестиційної діяльності в українських портах, модернізація флоту та залучення приватного капіталу до фінансування відновлення і розвитку інфраструктури.

Концесія в укрїнських портах

Херсонський морський торговельний порт 2020 року було передано в концесію на 30 років компанії "Рисоіл-Херсон". Пізніше стало відомо, що співінвестор компанії "Рисоіл-Херсон", що перемогла в конкурсі на реалізацію проєкту концесії держмайна в Херсонський МТП, Шота Хаджішвілі вийшов із проєкту.

Майно порту "Ольвія" 1 грудня 2021 року було передано в концесію на 35 років катарській QTerminals Olvia. Інвестиції компанії оцінювали в 3,4 млрд грн. Коштом компанії також планувалося будівництво нового тунелю під залізницею в Корабельному районі в Миколаєві. Інвестиції оцінювали у 80 млн грн.

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії державно-приватне партнерство не було поставлено на паузу – повідомлялося про підготовку нових концесійних проєктів в Одеському та Ізмаїльському портах.

У травні 2023 року один із найбільших світових контейнерних перевізників – датська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk AS – підтвердила зацікавленість у концесії контейнерного терміналу морського торговельного порту (МТП) "Чорноморськ".

До того віцепрем'єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков заявив, що три термінали порту "Чорноморськ" готують до передачі у концесію.