15 років позбавлення волі: заочно засуджено чоловіка за державну зраду та колабораціонізм. ФОТО

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури засуджено 47-річного мешканця міста Скадовськ Херсонської області за причетність до колабораційної діяльності та державну зраду.

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років, інформує Цензор.НЕТ.

Прокурор у суді довів, що обвинувачений із серпня 2022 року добровільно співпрацює з окупаційною адміністрацією РФ та займає незаконну керівну посаду "заступника голови Скадовськоївійськово-цивільної адміністрації Херсонської області".

Громадянин України забезпечував функціонування незаконного органу влади – "Скадовської військово-цивільної адміністрації Херсонської області", незаконно реалізовував політику Російської Федерації, а також підтримував наративи окупаційної пропаганди.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Своїми діями чоловік надав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України та сприяє посиленню заходів тимчасової окупації вказаного населеного пункту.

Також читайте: Росіяни планують побудувати склади в окупованому порту "Скадовськ"