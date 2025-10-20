УКР
15 років позбавлення волі: заочно засуджено чоловіка за державну зраду та колабораціонізм. ФОТО

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури засуджено 47-річного мешканця міста Скадовськ Херсонської області за причетність до колабораційної діяльності та державну зраду.

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років, інформує Цензор.НЕТ.

Прокурор у суді довів, що обвинувачений із серпня 2022 року добровільно співпрацює з окупаційною адміністрацією РФ та займає незаконну керівну посаду "заступника голови Скадовськоївійськово-цивільної адміністрації Херсонської області".

Громадянин України забезпечував функціонування незаконного органу влади – "Скадовської військово-цивільної адміністрації Херсонської області", незаконно реалізовував політику Російської Федерації, а також підтримував наративи окупаційної пропаганди.

Своїми діями чоловік надав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України та сприяє посиленню заходів тимчасової окупації вказаного населеного пункту.

херсонщина

Скадовськ (70) Херсонська область (6312) Скадовський район (4)
Самокат уже на зарядці стоїть? Чи уже виїхав в тому напрямку...?
20.10.2025 12:38 Відповісти
Так, а колабораціоніст присутній?
20.10.2025 12:45 Відповісти
Заочно засуджений, заочно відбуде покарання...
20.10.2025 12:48 Відповісти
 
 