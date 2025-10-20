Дві людини загинуло, ще 3 - дістали поранення внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Через ранковий російський обстріл Антонівки, що на Херсонщині, загинула літня місцева жителька. Під черговий ворожий удар потрапила жінка 1941 року народження. Вона дістала поранення, несумісні з життям.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по Херсону та населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Які населені пункти Херсонщини окупанти атакували

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Комишани, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Томина Балка, Благовіщенське, Новодмитрівка, Наддніпрянське, Кізомис, Дослідне, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Томарине, Новорайськ, Бургунка, Зорівка, Золота Балка, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та тролейбусну мережу.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

