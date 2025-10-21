Сутки на Херсонщине: под ударами Херсонский и Бериславский районы, погиб человек, есть раненые. ФОТОрепортаж

На Херсонщине в результате российских обстрелов один человек погиб и четверо ранены, повреждены жилые дома и учебные заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, российские агрессоры в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, минометов, применяли БпЛА различных типов.

Куда бил враг?

По данным правоохранителей, под огневым поражением армии РФ находились Херсон, Антоновка, Береговое, Томина Балка, Софиевка, Садовое, Кизомыс, Камышаны, Молодежное, Никольское, Днепровское, Белозерка, Янтарное, Приднепровское, Берислав, Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Михайловка, Отрадокаменка, Львовское, Ольговка, Николаевка, Тягинка, Бургунка, Вировка, Казацкое, Веселое.

Также читайте: Россияне за сутки ранили пять человек на Херсонщине. Под атакой - критическая и социальная инфраструктура. ФОТОрепортаж

Последствия вражеских атак

Полиция зафиксировала повреждения шести многоквартирных и 16 частных домов, двух учебных заведений, двух автомобилей.















Также читайте: Оккупанты сейчас не рассматривают захват островной зоны на левом берегу Херсонщины, но полностью не отказались от этого, - Силы обороны юга

Жертвы вражеских обстрелов

Как отмечается, в Антоновке россияне сбросили взрывчатку с БПЛА на 84-летнюю женщину, которая находилась на улице. В результате атаки она погибла на месте.

В Осокоровке из-за атаки вражеского дрона пострадал 36-летний местный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и контузию. Получил повреждения автомобиль.

Атаки на Херсон

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадал Днепровский район Херсона. Там повреждено учебное заведение, два многоквартирных и четыре частных дома.

Утром оккупанты атаковали ударным дроном жилой квартал в микрорайоне "Северный". Получили повреждения два частных дома.

Сегодня же после полуночи российские военные ударили тремя БпЛА, предварительно, типа "Шахед" по микрорайону "Шуменский". Получили ранения 70-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 53 и 76 лет. У людей контузии и осколочные ранения конечностей. Повреждены четыре многоквартирных и столько же частных домов, помещение школы, автомобиль.

Читайте: Враг утром ударил по Херсону и Антоновке: погиб мужчина, есть раненые

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что два человека погибли, еще 3 - получили ранения в результате российских обстрелов Херсонщины.

Больше читайте в нашем Telegram-канале