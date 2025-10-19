Россияне за сутки ранили пять человек в Херсонской области. Под атакой - критическая и социальная инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска наносили удары по Херсону и населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Херсон, Белозерка, Станислав, Раковка, Берислав, Широкая Балка, Александровка, Новорайск, Чаривне, Томина Балка, Новодмитровка, Антоновка, Молодежное, Никольское, Понятовка, Кизомыс, Софиевка, Садовое, Зоровка, Приднепровское, Береговое, Камышаны, Надднепрянское, Правдиное, Дарьевка, Осокоровка, Бургунка, Веселое, Дудчаны, Новотягинка, Одрадокаменка, Токаревка, Томарино.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области.

"Из-за российской агрессии 5 жителей получили ранения", - отметил глава ОГА.

По данным ГУ Нацполиции в Херсонской области, российские захватчики обстреливали территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, массированно атаковали беспилотниками.

Бериславский район

Ночью под артиллерийскими обстрелами находилась территория Бериславского района. В результате "прилетов" в Осокоровке поврежден частный дом и ранения получил 48-летний мужчина. Врачи диагностировали у него минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга, контузию. В Новорайске повреждены шесть частных домовладений.

Также в Новорайске россияне направили FPV-дрон на частное домовладение. В результате взрыва поврежден дом и гражданское транспортное средство. А вблизи Волшебного вражеский дрон-камикадзе атаковал башню мобильного оператора.

Херсон

Утром из реактивной системы залпового огня враг нанес удар по территории Днепровского района Херсона. В результате повреждены многоэтажка и административное здание.

Кроме того, из артиллерии враг бил по прибрежной территории Днепровского района. В результате обстрелов повреждения получили четыре частных дома. Под артударом находилась и территория Центрального района. Там поврежден многоквартирный дом.

Также в Днепровском районе FPV-дрон попал в легковой автомобиль, который двигался по дороге неподалеку Надднепрянского. А в Корабельном районе из-за удара дроном-камикадзе сгорели два транспортных средства, между которыми до этого произошло дорожно-транспортное происшествие.







Херсонский район

На выезде из Белозерки оператор российского БпЛА атаковал гражданский легковой автомобиль. В результате 20-летняя пассажирка получила тяжелые переломы. Вскоре военные РФ нанесли по населенному пункту артудар, повреждены два частных дома.

В Дарьевке российские военные из артиллерии обстреляли территорию садового общества. Там зафиксированы повреждения частного дома и автомобиля.

Ближе к вечеру российский оператор попал FPV-дроном по легковому автомобилю, который двигался по полевой дороге вблизи Молодежного. Гражданское транспортное средство получило механические повреждения. Также минно-взрывную травму получил 57-летний мужчина, который находился в машине.