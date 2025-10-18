Рашисты атаковали дроном автомобиль на выезде из Белозерки: тяжело ранена молодая женщина. ФОТОрепортаж

18 октября около 8 часов утра оккупанты атаковали с дрона гражданское авто на выезде из Белозерки на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, в результате сброса взрывчатки с БПЛА пострадала 20-летняя женщина. У нее - переломы бедра.

"Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В целом, по данным ОВА, за минувшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Херсон, Антоновка, Камышаны, Приднепровское, Инженерное, Белозерка, Днепровское, Зоровка, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Никольское, Понятовка, Токаревка, Берислав, Новоберислав, Томарино, Новоалександровка, Золотая Балка, Монастырское, Тягинка, Бургунка, Львово, Николаевка, Отрадокаменка, Ольговка, Мылово, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Козацкое.

"Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 6 многоквартирных и 11 частных домов. Также оккупанты повредили админздание, образовательное учреждение, помещение банка, автобус и частные автомобили", - добавили в ОВА.



















Из-за российской агрессии трое жителей получили ранения.