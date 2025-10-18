Рашисти атакували дроном автівку на виїзді з Білозерки: важко поранено молоду жінку. ФОТОрепортаж

18 жовтя близько 8-ї години ранку окупанти атакували з дрона цивільне авто на виїзді з Білозерки на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждала 20-річна жінка. В неї - переломи стегна.

"Потерпілу у важкому стані доправили до лікарні. Нині медики надають їй всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Інженерне, Білозерка, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новоберислав, Томарине, Новоолександрівка, Золота Балка, Монастирське, Тягинка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоквартирних та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, освітній заклад, приміщення банку, автобус та приватні автомобілі", - додали в ОВА.



















Через російську агресію 3 жителів дістали поранення.