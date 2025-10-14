УКР
Рашисти вдарили по вантажівках гуманітарної місії ООН на Херсонщині. ФОТО

Російські війська вранці атакували на Херсонщині гуманітарну місію.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Зранку у Білозерській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН. Чотири білі автівки з маркуванням — не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям.

Один транспортний засіб – згорів, інший – серйозно пошкоджений. Дві – змогли вирватися з-під ударів. Лише дивом ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Рашисти це ************ терористи і брехуни.
14.10.2025 10:27 Відповісти
треба зібрати позачергове засідання,прийняти засудження,отримати вето і відіслати озабоченість до фонду миру та спортлото.....якось так.....дебіли
14.10.2025 10:33 Відповісти
а що ви хотіли, коли в оон головують терористи..., самі відправили, самі знищили.... ги-ги-ги, а тому що можемо...
14.10.2025 10:52 Відповісти
 
 