Рашисти вдарили по вантажівках гуманітарної місії ООН на Херсонщині. ФОТО

Російські війська вранці атакували на Херсонщині гуманітарну місію.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Зранку у Білозерській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН. Чотири білі автівки з маркуванням — не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям.



Один транспортний засіб – згорів, інший – серйозно пошкоджений. Дві – змогли вирватися з-під ударів. Лише дивом ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

