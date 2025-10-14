1 077 3
Рашисти вдарили по вантажівках гуманітарної місії ООН на Херсонщині. ФОТО
Російські війська вранці атакували на Херсонщині гуманітарну місію.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Зранку у Білозерській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН. Чотири білі автівки з маркуванням — не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям.
Один транспортний засіб – згорів, інший – серйозно пошкоджений. Дві – змогли вирватися з-під ударів. Лише дивом ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поділля16
показати весь коментар14.10.2025 10:27 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Егор Кузнецов
показати весь коментар14.10.2025 10:33 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Hanka Panyanka
показати весь коментар14.10.2025 10:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль