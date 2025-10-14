Рашисты ударили по грузовикам гуманитарной миссии ООН в Херсонской области. ФОТО
Российские войска утром атаковали на Херсонщине гуманитарную миссию.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Утром в Белозеркской громаде оккупанты прицельно били из дронов и артиллерии по грузовикам УКГС ООН. Четыре белые машины с маркировкой - не военная техника, а машины, которые везли помощь людям.
Одно транспортное средство - сгорело, другое - серьезно повреждено. Две - смогли вырваться из-под ударов. Только чудом никто не пострадал", - говорится в сообщении.
