Рашисты ударили по грузовикам гуманитарной миссии ООН в Херсонской области. ФОТО

Российские войска утром атаковали на Херсонщине гуманитарную миссию.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Утром в Белозеркской громаде оккупанты прицельно били из дронов и артиллерии по грузовикам УКГС ООН. Четыре белые машины с маркировкой - не военная техника, а машины, которые везли помощь людям.

Одно транспортное средство - сгорело, другое - серьезно повреждено. Две - смогли вырваться из-под ударов. Только чудом никто не пострадал", - говорится в сообщении.

РФ ударила по автомобилям гуманитарной миссии в Херсонской области

Рашисти це ************ терористи і брехуни.
14.10.2025 10:27 Ответить
треба зібрати позачергове засідання,прийняти засудження,отримати вето і відіслати озабоченість до фонду миру та спортлото.....якось так.....дебіли
14.10.2025 10:33 Ответить
а що ви хотіли, коли в оон головують терористи..., самі відправили, самі знищили.... ги-ги-ги, а тому що можемо...
14.10.2025 10:52 Ответить
 
 