Итальянский чиновник попал под удар РФ по гумконвою ООН на Херсонщине
Во время российского обстрела грузовиков Управления ООН по координации гуманитарных дел вблизи Белозерки на Херсонщине там присутствовал итальянский чиновник. Он не пострадал.
Об этом написал глава МИД Италии Антонио Таяни в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Он "решительно осудил" российский удар по грузу от Всемирной продовольственной программы ООН, который сопровождал итальянский чиновник, и назвал "неприемлемыми" подобные атаки РФ на гражданских лиц, больницы, а теперь и на гуманитарных работников.
"Россия должна прекратить насилие и начать действовать ответственно. Выражаю свою солидарность с ООН, ее персоналом и украинским народом", - добавил Таяни.
Напомним, утром 14 октября рашисты атаковали на Херсонщине гуманитарную миссию: били с дронов и артиллерии по грузовикам УКГС ООН. Одно транспортное средство - сгорело, другое - серьезно повреждено. Два - смогли вырваться из-под ударов. Только чудом никто не пострадал.
