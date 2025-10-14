РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10676 посетителей онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
625 3

Итальянский чиновник попал под удар РФ по гумконвою ООН на Херсонщине

Итальянский чиновник попал под обстрел РФ в Херсонской области

Во время российского обстрела грузовиков Управления ООН по координации гуманитарных дел вблизи Белозерки на Херсонщине там присутствовал итальянский чиновник. Он не пострадал.

Об этом написал глава МИД Италии Антонио Таяни в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Он "решительно осудил" российский удар по грузу от Всемирной продовольственной программы ООН, который сопровождал итальянский чиновник, и назвал "неприемлемыми" подобные атаки РФ на гражданских лиц, больницы, а теперь и на гуманитарных работников.

"Россия должна прекратить насилие и начать действовать ответственно. Выражаю свою солидарность с ООН, ее персоналом и украинским народом", - добавил Таяни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига призвал ООН осудить атаку РФ на гуманитарный конвой в Херсоне

Напомним, утром 14 октября рашисты атаковали на Херсонщине гуманитарную миссию: били с дронов и артиллерии по грузовикам УКГС ООН. Одно транспортное средство - сгорело, другое - серьезно повреждено. Два - смогли вырваться из-под ударов. Только чудом никто не пострадал.

Автор: 

Италия (1693) обстрел (30004) ООН (4268) Таяни Антонио (74) Херсонская область (5294)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это задание №1 привести на поле боя G7, чтобы они стали прямыми свидетелями происходящего!
показать весь комментарий
14.10.2025 21:24 Ответить
Як не постраждав, то і не зрозумів повністю, який жах має Україна в результаті виборів 2019.
показать весь комментарий
14.10.2025 21:33 Ответить
Слово "Діти" на Маріупольському драмтеатрі було з космосу видно.

А написи "оон" на машині - геть дрібниці.
показать весь комментарий
14.10.2025 21:50 Ответить
 
 