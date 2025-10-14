РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10183 посетителя онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
391 1

Сибига призвал ООН осудить атаку РФ на гуманитарный конвой в Херсоне

Украина призывает ООН осудить удар РФ по гуманитарной миссии в Херсоне

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал государства-члены ООН осудить атаку России на гуманитарную миссию ООН в Белозерской громаде  Херсонской области и усилить давление на агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Сибиги в соцсети Х.

"Россия нанесла удар по гуманитарному конвою ООН УКГС ООН в Херсонской области. Два грузовика WFP в составе конвоя, которые доставляли еду и жизненно важную помощь, были повреждены в результате преднамеренной атаки беспилотника. К счастью, весь персонал жив", - написал он.

Сибига отметил, что грузовики, перевозящие продукты питания для нуждающихся, четко обозначены эмблемами ООН. Сибига назвал удар РФ еще одним жестоким нарушением международного права, демонстрирующим полное пренебрежение России к жизням гражданского населения и ее международным обязательствам.

"Мы призываем государства-члены ООН четко осудить очередное нападение на гуманитарный персонал и оказать дополнительное давление на агрессора", - написал Сибига.

Напомним, утром 14 октября рашисты атаковали на Херсонщине гуманитарную миссию: били из дронов и артиллерии по грузовикам УКГС ООН. Одно транспортное средство - сгорело, другое - серьезно повреждено. Два - смогли вырваться из-под ударов. Лишь чудом никто не пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за российских атак на Украину в сентябре погибли по меньшей мере 214 человек, почти 1000 - ранены. Энергообъекты повреждены 31 раз, - ООН

Автор: 

ООН (4268) Сибига Андрей (676)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як би це щось дало. Там давно за це хероєв дають і ще підбивають скоювати таки злочини
показать весь комментарий
14.10.2025 14:48 Ответить
 
 