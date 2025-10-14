Сибига призвал ООН осудить атаку РФ на гуманитарный конвой в Херсоне
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал государства-члены ООН осудить атаку России на гуманитарную миссию ООН в Белозерской громаде Херсонской области и усилить давление на агрессора.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Сибиги в соцсети Х.
"Россия нанесла удар по гуманитарному конвою ООН УКГС ООН в Херсонской области. Два грузовика WFP в составе конвоя, которые доставляли еду и жизненно важную помощь, были повреждены в результате преднамеренной атаки беспилотника. К счастью, весь персонал жив", - написал он.
Сибига отметил, что грузовики, перевозящие продукты питания для нуждающихся, четко обозначены эмблемами ООН. Сибига назвал удар РФ еще одним жестоким нарушением международного права, демонстрирующим полное пренебрежение России к жизням гражданского населения и ее международным обязательствам.
"Мы призываем государства-члены ООН четко осудить очередное нападение на гуманитарный персонал и оказать дополнительное давление на агрессора", - написал Сибига.
Напомним, утром 14 октября рашисты атаковали на Херсонщине гуманитарную миссию: били из дронов и артиллерии по грузовикам УКГС ООН. Одно транспортное средство - сгорело, другое - серьезно повреждено. Два - смогли вырваться из-под ударов. Лишь чудом никто не пострадал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль