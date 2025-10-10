Из-за российских атак на Украину в сентябре погибли по меньшей мере 214 человек, почти 1000 - ранены. Энергообъекты повреждены 31 раз, - ООН

По меньшей мере 214 гражданских лиц были убиты и почти 1000 ранены по всей Украине в сентябре 2025 года, что стало еще одним трагическим месяцем, особенно для общин, расположенных вдоль линии фронта, которые остаются в эпицентре разрушений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 10 октября, сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

Отмечается, что атаки на объекты энергетической инфраструктуры также продолжались в течение сентября и усилились в октябре, когда масштабная атака минувшей ночью вызвала отключение электроэнергии и водоснабжения в нескольких областях страны.

"Высокий уровень жертв среди гражданских лиц в прошлом месяце подтверждает тревожную тенденцию этого года по росту насилия в Украине, ведь почти не проходит ни одного дня без гибели или ранения гражданских лиц, особенно в прифронтовых общинах", - отметила глава ММПЧУ Даниэль Белль.

В ежемесячной ММПЧУ отмечается, что 69% жертв среди гражданских лиц в сентябре пришлось на районы вблизи линии фронта, в частности значительное количество было зафиксировано в Донецкой и Херсонской областях на востоке Украины. По меньшей мере 87 погибших были людьми старшего возраста, поскольку именно они часто остаются последними жителями в своих общинах. Например, 9 сентября в результате авиационного удара российской авиабомбой в поселке Яровая Донецкой области погибли 25 гражданских лиц (16 женщин и 9 мужчин) и по меньшей мере 19 человек (13 женщин и 6 мужчин) получили ранения. Большинство жертв получали пенсии возле почтового автомобиля в центре города, когда бомба упала поблизости: 21 человек среди погибших и 13 человек среди раненых были старше 60 лет.

Отмечается, что основной причиной жертв среди гражданских лиц вблизи линии фронта остаются удары с беспилотных летательных аппаратов малого радиуса действия, преимущественно FPV-дронов (дронов с видом от первого лица). Поскольку почти 30% всех жертв среди гражданских лиц в сентябре были вызваны этим типом оружия, жители сообщали ММПЧУ, что частые атаки дронов малого радиуса действия делают жизнь все более опасной и невыносимой.

В то же время дальше от линии фронта российские атаки с применением ракет и барражирующих боеприпасов также продолжались в течение месяца, вызвав еще около 30% всех потерь среди гражданских лиц по всей территории Украины - в 16 регионах, включая столицу Киев, а также в городах, расположенных за сотни километров от линии фронта.

Также отмечается, что 97% всех жертв среди гражданских лиц произошли на подконтрольной правительству Украины территории.

"Атаки, совершенные Российской Федерацией в сентябре, повредили энергетическую инфраструктуру Украины по меньшей мере 31 раз, продолжая эскалацию, начавшуюся в августе 2025 года. Только в Черниговской области объекты энергетической инфраструктуры подвергались атакам не менее 12 раз, что привело к временным отключениям электроэнергии в нескольких районах и дальнейшему введению графиков аварийных отключений в октябре. Прошлой ночью еще один масштабный ракетный обстрел энергетических объектов по всей стране, по сообщениям, привел к гибели семилетнего мальчика, ранения 34 гражданских лиц и вызвал отключение электроэнергии в нескольких областях, включая Киев", - рассказали в ООН.

В первые девять месяцев 2025 года количество погибших и раненых гражданских лиц в Украине выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Этот существенный рост пока не демонстрирует признаков замедления.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года ММПЧУ задокументировала не менее 14 383 случая гибели гражданских лиц, в том числе 738 детей, а также 37 541 случай ранения, среди которых 2 318 детей.