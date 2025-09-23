Жестокое обращение с гражданскими лицами на оккупированных Россией территориях отражает "тревожную тенденцию", - ООН

Управление ООН по правам человека обнародовало доклад о жестоком обращении с гражданскими лицами, задержанными на оккупированных Россией территориях Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на доклад.

Согласно документу, большинство из 215 опрошенных освобожденных гражданских описывают избиения, удары электрическим током, имитации казней, длительное пребывание в стрессовых позах, угрозы смерти и сексуальное насилие, что "отражает тревожную тенденцию". Также зафиксированы плохие условия содержания, недостаток пищи и медицинской помощи.

Эксперты ООН отмечают, что Россия применяла собственное уголовное законодательство на оккупированных территориях, игнорируя международное гуманитарное право. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отметил, что задержанные подвергаются произвольным арестам и ограниченному контакту с семьями, а права пострадавших должны быть ключевым вопросом во время любых мирных переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Grain from Ukraine: Украина призвала ООН увеличить закупки гуманитарного зерна для Африки

По данным украинских властей, по состоянию на май 2025 года около 1800 гражданских оставались заключенными РФ на оккупированных территориях, однако фактическое количество, вероятно, больше.

В докладе также отмечено, что на подконтрольной Украине территории задержания в основном касались дел по национальной безопасности и коллаборационистской деятельности. По состоянию на 21 июля 2025 года в Украине удерживали 2258 человек в следственных изоляторах и пенитенциарных учреждениях, открыто около 20 000 уголовных производств, что создало значительную нагрузку на систему уголовной юстиции.

ООН продолжает фиксировать случаи пыток и жестокого обращения с задержанными, а ответственность за нарушения остается ограниченной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский с командой и первой леди прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН