Grain from Ukraine: Україна закликала ООН збільшити закупівлі гуманітарного зерна для Африки

Україна пропонує розширити географію експорту українського зерна у межах програм Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик заявив під час зустрічі з делегацією ВПП ООН в Україні на чолі з директором Річардом Раганом, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, під час зустрічі обговорили можливість розширення програми Grain from Ukraine на інші африканські країни, які наразі ще не доєдналися до цієї програми.

Як повідомлялося, минулого року Україна вперше відправила соняшникову олію до п'яти держав Африки в межах гуманітарної продовольчої ініціативи Grain from Ukraine.

Grain from Ukraine – міжнародна гуманітарна програма, започаткована у 2022 році, яка передбачає постачання українського продовольства до найбільш уразливих країн Африки, Азії та Близького Сходу за фінансової підтримки донорських держав і в координації з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP).