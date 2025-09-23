БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Експорт українського зерна
125 7

Grain from Ukraine: Україна закликала ООН збільшити закупівлі гуманітарного зерна для Африки

Україна пропонує розширити географію експорту українського зерна у межах програм Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик заявив під час зустрічі з делегацією ВПП ООН в Україні на чолі з директором Річардом Раганом, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, під час зустрічі обговорили можливість розширення програми Grain from Ukraine на інші африканські країни, які наразі ще не доєдналися до цієї програми.

Як повідомлялося, минулого року Україна вперше відправила соняшникову олію до п'яти держав Африки в межах гуманітарної продовольчої ініціативи Grain from Ukraine.

Grain from Ukraine – міжнародна гуманітарна програма, започаткована у 2022 році, яка передбачає постачання українського продовольства до найбільш уразливих країн Африки, Азії та Близького Сходу за фінансової підтримки донорських держав і в координації з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP).

Автор: 

Давайте швидше! І пластилінців теж треба чимось годувати!
23.09.2025 10:06 Відповісти
Вкраду назву, смішна. Ви не проти?
23.09.2025 10:28 Відповісти
Це не я придумав, це вже народний фольлор .
Тож користуйтеся наздоровʼя.
23.09.2025 10:29 Відповісти
Зернова допомога це добре, але буде набагато краще заставити аборигенів працювати заради самозабезпечення продовольством. Тільки як дармоїди з ООН заставлять інших дармоїдів працювати незрозуміло.
23.09.2025 10:16 Відповісти
Набагато краще для кого? Для України 100% ні. Бо це закриє великий і гарантований ринок сбуту. Думайте про себе, а не про голодранців з Африки.
23.09.2025 10:30 Відповісти
Гроші, звісно, потрібні. Але що там з держрезервом, ляканнями ціною на хліб взимку? Чи будемо продавати, а потім купувати, щоб можна було два відкати отримати?
23.09.2025 10:30 Відповісти

