Жнива-2025: Аграрії завершили збирання ріпаку і почали збір кукурудзи

Станом на 19 вересня в Україні обмолочено врожай з майже 7,1 млн га, що становить понад 62% усіх площ під зерновими та зернобобовими культурами, і намолочено 29,77 млн тонн збіжжя.

Як повідомляє Мінекономіки, основна частка зібраного врожаю припадає на:

пшеницю – обмолочено понад 5 млн га, з яких зібрали майже 22,5 млн тонн;

ячмінь дав 5,33 млн тонн із майже 1,35 млн га;

гороху зібрали 627 тис. тонн при обмолоті 266 тис. га;

решту 844 тис. тонн сформували інші зернові та бобові.

Також почався збір кукурудзи: фермери вже обмолотили 90 тис. га і зібрали 389 тис. тонн зерна.

В регіональному розрізі, найвищі показники обсягів збору зерна демонструє південь: Одеська область зібрала майже 3,68 млн тонн, обмолотивши 1,1 млн га. На Вінниччині намолочено майже 2,41 млн тонн зерна, з 434 тис. га. Кіровоградщина звітує про 2,21 млн тонн зі 538 тис. га, а Хмельницька – про 2,1 млн тонн з площі 307 тис. га.

У Мінекономіки додали, що завершилася кампанія зі збирання ріпаку, якого було зібрано понад 3,3 млн тонн із 1,27 млн га.

Також фермери продовжують збір соняшнику – вже обмолочено 1,37 млн га та зібрано 2,41 млн тонн продукції, та сої – 945 тис. тонн з 484 тис. га.

Цукрових буряків викопано вже 632 тис. тонн на площі 12,7 тис. га.

Для порівняння, торік станом на 20 вересня українські аграрії намолотили понад 44,5 мільйона тонн зернових та олійних культур. Зокрема, пшениці було намолочено майже 22,3 млн тонн, ячменю – 5,5 млн тонн, гороху – 465 тис. тонн. Серед олійних ріпаку було зібрано 3,4 млн тонн, соняшнику – 4,9 млн тонн та сої – 2,6 млн тонн.

Раніше повідомлялось, що станом на 12 вересня в Україні обмолочено врожай з 7 млн га, що становить понад 62% усіх площ під зерновими та зернобобовими культурами, і намолочено 29,15 млн тонн збіжжя.