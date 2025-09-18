Ціни на соняшникову олію Україні та Європі зростають через посуху, – Bloomberg

Ціни на соняшникову олію в Україні та Європі зростають на тлі прогнозів нижчої врожайності після спекотного й посушливого літа.

У французьких портах котирування наблизилися до найвищих рівнів з листопада 2022 року, в Україні – до п’ятимісячних максимумів, повідомляє Bloomberg.

Наразі ЄС очікує врожай соняшнику гірший за середній п’ятирічний рівень. В Україні недобір зумовлений посухою на півдні – основному регіоні вирощування.

У Франції, найбільшому виробнику у ЄС, випуск може бути на 15% нижчим за п’ятирічну середню. Strategie Grains оцінює врожай Європи у 8,3 млн тонн – найгірший за десятиліття.

Французька соняшникова олія майже найдорожча з листопада 2022 року

Ціни зросли через очікуване зниження обсягів виробництва

Зростання підживлює глобальний дефіцит олійних: дорожчають пальмова та ріпакова олії, а індекс цін ФАО на рослинні олії – найвищий від липня 2022 року. За даними Світового банку, у серпні соняшникова олія була найдорожчим видом серед всіх рослинних олій.

У серпні соняшникова олія була найдорожчою рослинною олією

На фоні цього, покупці скорочують горизонти покриття попиту – замість 50-60% на кінець року наразі близько 30% – і роблять менші, частіші закупівлі. Частина виробників переформатовує рецептури з меншим використанням соняшникової олії, однак масштаб явища поки обмежений.

Певне полегшення ймовірне відбудеться із входженням у пік жнив. В Україні збиральна кампанія стартувала повільно, але зі зміщенням у північні та західні області врожайність поліпшується, а загальний врожай може зрости більш ніж на 8% у річному обчисленні завдяки розширенню посівів. У Європі вже активно проходить збиральна кампанія, ранні показники врожайності та вмісту олії слабкі, але пізніші посіви також можуть дещо покращити результат.

Раніше повідомлялось, що восени 2025 року ціни на картоплю та соняшникову олію в Україні залишатимуться вищими за очікування споживачів.

За оцінками учасників ринку, картопля утримається біля 9-11 грн/кг, а роздрібна ціна олії може піднятися до 95-100 грн/л.