Українські аграрії засіяли перший 1 мільйон га озимини. Які культури сіють?
Станом на 15 вересня аграрії засіяли 1,05 млн га озимих культур.
Сівба озимих на зерно триває вже у 18 областях, а озимий ріпак сіють в усіх регіонах країни, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
За даними міністерства, структура посівів виглядає наступним чином:
- озимий ріпак – 790,9 тис. га / з часткою 75,1%;
- озима пшениця – 248,1 тис. га / 23,6%;
- озимий ячмінь – 9,3 тис. га / 0,9%;
- озиме жито – 5,3 тис. га / 0,5%.
Також зазначається, що сівбу озимого ріпаку вже завершили у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Раніше повідомлялось, що станом на 12 вересня в Україні обмолочено врожай з 7 млн га, що становить понад 62% усіх площ під зерновими та зернобобовими культурами, і намолочено 29,15 млн тонн збіжжя.
