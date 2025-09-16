Українські аграрії засіяли перший 1 мільйон га озимини. Які культури сіють?

Станом на 15 вересня аграрії засіяли 1,05 млн га озимих культур.

Сівба озимих на зерно триває вже у 18 областях, а озимий ріпак сіють в усіх регіонах країни, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За даними міністерства, структура посівів виглядає наступним чином:

озимий ріпак – 790,9 тис. га / з часткою 75,1%;

озима пшениця – 248,1 тис. га / 23,6%;

озимий ячмінь – 9,3 тис. га / 0,9%;

озиме жито – 5,3 тис. га / 0,5%.

Читайте також: Картопля та соняшникова олія почнуть дорожчати вже восени. На скільки виростуть ціни?

Також зазначається, що сівбу озимого ріпаку вже завершили у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Раніше повідомлялось, що станом на 12 вересня в Україні обмолочено врожай з 7 млн га, що становить понад 62% усіх площ під зерновими та зернобобовими культурами, і намолочено 29,15 млн тонн збіжжя.