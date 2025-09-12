Жнива-2025: Аграрії намолотили майже 30 мільйонів тонн зерна

Станом на 12 вересня в Україні обмолочено врожай з 7 млн га, що становить понад 62% усіх площ під зерновими та зернобобовими культурами, і намолочено 29,15 млн тонн збіжжя.

Як повідомляє Мінекономіки, основна частка зібраного врожаю припадає на:

пшеницю – обмолочено 5 млн га, з яких зібрали майже 22,2 млн тонн;

ячмінь дав 5,3 млн тонн із майже 1,35 млн га;

гороху зібрали 611 тис. тонн при обмолоті 266 тис. га;

решту 801 тис. тонн сформували інші зернові та бобові.

Найвищі показники збору зерна традиційно демонструє південь: Одеська область зібрала майже 3,45 млн тонн, обмолотивши 1,1 млн га. На Вінниччині намолочено майже 2,4 млн тонн зерна, з 432 тис. га. Кіровоградщина звітує про 2,21 млн тонн зі 535 тис. га, а Хмельницька – зібрано 2,1 млн тонн з площі 300 тис. га.

У Мінекономіки додали, що майже завершилася кампанія зі збирання ріпаку, якого зібрано майже 3,25 млн тонн із 1,27 млн га.

Читайте також: Україна може втратити 120-280 мільйонів євро через повернення квот ЄС на пшеницю, – трейдер "Грейн Пауер"

Також фермери почали збір соняшнику з площі 570 тис. га та урожаєм 885 тис. тонн, та сої – 354 тис. тонн 205 тис. га).

Цукрових буряків викопано вже 155,1 тис. тонн на площі 3,3 тис. га.

Для порівняння, торік станом на 13 вересня українські аграрії намолотили понад 42 мільйона тонн зернових та олійних культур. Зокрема, пшениці було намолочено майже 21,86 млн тонн, ячменю – 5,5 млн тонн, гороху – 462 тис. тонн. Серед олійних ріпаку було зібрано 3,42 млн тонн, соняшнику – 3 млн тонн та сої – 1,85 млн тонн.

Раніше повідомлялось, що аграрії Вінницької та Черкаської областей почали збирати цукрові буряки – накопано вже 36,4 тис. тонн на площі 0,9 тис. га.