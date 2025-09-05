В Україні розпочався збір урожаю цукрових буряків. ІНФОГРАФІКА
Аграрії Вінницької та Черкаської областей почали збирати цукрові буряки – накопано вже 36,4 тис. тонн на площі 0,9 тис. га.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства еконміки, довкілля та сільського господарства України.
Окрім того, станом на 5 вересня 2025 року вже зібрано 28,77 млн тонн зернових культур на площі 6,93 млн га. Обмолочено 62% площ, засіяних цими культурами, зокрема:
- пшениці – зібрано 22,05 млн тонн на площі 5,01 млн га,
- ячменю – зібрано 5,29 млн тонн на площі 1,34 млн га,
- гороху – зібрано 610,1 тис. тонн на площі 265,7 тис. га.
Інших зернових і зернобобових зібрано 781,1 тис. тонн на площі 291,7 тис. га.
Серед лідерів за збороом урожаю:
- Одеська область – зібрано 3,45 млн тонн із площі 1,09 млн га,
- Вінницька область – зібрано 2,39 млн тонн із площі 427,8 тис. га,
- Кіровоградська область – зібрано 2,21 млн тонн із площі 535 тис. га,
- Хмельницька – зібрано 2,1 млн тонн із площі 299,8 тис. га.
Ріпаку вже зібрано 3 246,4 тис. тонн на площі 1 274,3 тис. га.
Сої зібрано 135,2 тис. тонн на площі 84,9 тис. га.
Соняшнику – 208,1 тис. тонн на площі 154,2 тис. га.
Раніше повідомлялося, що, за останніми прогнозами, цього року урожай зернових та олійних культур в Україні становитиме 76 млн тонн, що на 1,5 млн тонн менше, ніж у 2024 році (77,53 млн тонн).
Нагадаємо, цього року від посухи в Україні потерпали щонайменше шість областей. Найбільш несприятлива ситуація спостерігалася на Донеччині, Миколаївщині, Одещині, Херсощині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, де аграрії фіксували значні втрати врожаю.
Нагадало новини при "табачній кризі" в 90-х, або постачання кавунів з Херсонської області до столиці.
Щоденні звіти будуть? Ну там скільки кілометрів пройшли вантажівки з буряком, де зупинялися, на якому заводі скільки взяли...
А що там зі зменшенням виплат суддям/прокурворам? Що там з переведенням фінансування "єдиного марафєту" на закупівлю зброї та БК? Що там зі зменшенням фінансування Банкової?
Але винен у всіх негараздах (на сьомому році царювання зеленої плісняви) "Зхахід" і "папєрєдніки"