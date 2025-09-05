БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні розпочався збір урожаю цукрових буряків. ІНФОГРАФІКА

В Україні почали збирати врожай цукрових буряків

Аграрії Вінницької та Черкаської областей почали збирати цукрові буряки – накопано вже 36,4 тис. тонн на площі 0,9 тис. га.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства еконміки, довкілля та сільського господарства України.

Окрім того, станом на 5 вересня 2025 року вже зібрано 28,77 млн тонн зернових культур на площі 6,93 млн га. Обмолочено 62% площ, засіяних цими культурами, зокрема:

  • пшениці – зібрано 22,05 млн тонн на площі 5,01 млн га,
  • ячменю – зібрано 5,29 млн тонн на площі 1,34 млн га,
  • гороху – зібрано 610,1 тис. тонн на площі 265,7 тис. га.

Інших зернових і зернобобових зібрано 781,1 тис. тонн на площі 291,7 тис. га.

Серед лідерів за збороом урожаю:

  • Одеська область – зібрано 3,45 млн тонн із площі 1,09 млн га,
  • Вінницька область – зібрано 2,39 млн тонн із площі 427,8 тис. га,
  • Кіровоградська область – зібрано 2,21 млн тонн із площі 535 тис. га,
  • Хмельницька – зібрано 2,1 млн тонн із площі 299,8 тис. га.

Ріпаку вже зібрано 3 246,4 тис. тонн на площі 1 274,3 тис. га.

Сої зібрано 135,2 тис. тонн на площі 84,9 тис. га.

Соняшнику – 208,1 тис. тонн на площі 154,2 тис. га.

Раніше повідомлялося, що, за останніми прогнозами, цього року урожай зернових та олійних культур в Україні становитиме 76 млн тонн, що на 1,5 млн тонн менше, ніж у 2024 році (77,53 млн тонн).

Нагадаємо, цього року від посухи в Україні потерпали щонайменше шість областей. Найбільш несприятлива ситуація спостерігалася на Донеччині, Миколаївщині, Одещині, Херсощині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, де аграрії фіксували значні втрати врожаю.

Автор: 

зерно (1927) Мінагрополітики (1391) урожай (558) зернові (1188)
надої заколосілісь, ура!
05.09.2025 21:24 Відповісти
Значить за тиждень буде молоде Божоле з легким післясмаком гички. )
05.09.2025 21:26 Відповісти

Нагадало новини при "табачній кризі" в 90-х, або постачання кавунів з Херсонської області до столиці.
Щоденні звіти будуть? Ну там скільки кілометрів пройшли вантажівки з буряком, де зупинялися, на якому заводі скільки взяли...

А що там зі зменшенням виплат суддям/прокурворам? Що там з переведенням фінансування "єдиного марафєту" на закупівлю зброї та БК? Що там зі зменшенням фінансування Банкової?

Але винен у всіх негараздах (на сьомому році царювання зеленої плісняви) "Зхахід" і "папєрєдніки"
05.09.2025 21:27 Відповісти

