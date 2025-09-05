В Україні розпочався збір урожаю цукрових буряків. ІНФОГРАФІКА

Аграрії Вінницької та Черкаської областей почали збирати цукрові буряки – накопано вже 36,4 тис. тонн на площі 0,9 тис. га.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства еконміки, довкілля та сільського господарства України.

Окрім того, станом на 5 вересня 2025 року вже зібрано 28,77 млн тонн зернових культур на площі 6,93 млн га. Обмолочено 62% площ, засіяних цими культурами, зокрема:

пшениці – зібрано 22,05 млн тонн на площі 5,01 млн га,

ячменю – зібрано 5,29 млн тонн на площі 1,34 млн га,

гороху – зібрано 610,1 тис. тонн на площі 265,7 тис. га.

Інших зернових і зернобобових зібрано 781,1 тис. тонн на площі 291,7 тис. га.

Серед лідерів за збороом урожаю:

Одеська область – зібрано 3,45 млн тонн із площі 1,09 млн га,

Вінницька область – зібрано 2,39 млн тонн із площі 427,8 тис. га,

Кіровоградська область – зібрано 2,21 млн тонн із площі 535 тис. га,

Хмельницька – зібрано 2,1 млн тонн із площі 299,8 тис. га.

Ріпаку вже зібрано 3 246,4 тис. тонн на площі 1 274,3 тис. га.

Сої зібрано 135,2 тис. тонн на площі 84,9 тис. га.

Соняшнику – 208,1 тис. тонн на площі 154,2 тис. га.

Раніше повідомлялося, що, за останніми прогнозами, цього року урожай зернових та олійних культур в Україні становитиме 76 млн тонн, що на 1,5 млн тонн менше, ніж у 2024 році (77,53 млн тонн).

Нагадаємо, цього року від посухи в Україні потерпали щонайменше шість областей. Найбільш несприятлива ситуація спостерігалася на Донеччині, Миколаївщині, Одещині, Херсощині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, де аграрії фіксували значні втрати врожаю.