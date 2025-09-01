У Мінекономіки оновили прогноз урожаю: він буде меншим, ніж торік
За останніми прогнозами, цього року урожай зернових та олійних культур в Україні становитиме 76 млн тонн, що на 1,5 млн тонн менше, ніж у 2024 році (77,53 млн тонн).
Про це заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький розповів у інтерв'ю БізнесЦензору.
"Попередньо очікуємо зібрати врожай на рівні 56 млн тонн зернових. З них – 21,5 млн тонн пшениці, 5 млн тонн ячменю, 28,5 млн тонн кукурудзи. По олійним очікуємо наступних врожаїв: 3 млн тонн ріпаку, близько 5 млн тонн сої, приблизно 12 млн тонн соняшника. Сумарно – 76 млн тонн зернових і олійних", – розповів Висоцький.
Він уточнив, що через посуху у південних та південно-східних регіонах Україна недоотримає від 3 до 4 млн тонн зернових та врожаю олійних культур.
Висоцький додав, що зменшення врожаю також вплине на експорт зерна.
"Наразі експорт формується на рівні 40 млн тонн зерна. Якби не посуха, було б 43 (млн тонн, – ред.). Якщо, умовно експорт зменшиться на 8%, то глобально це не впливатиме на обсяги експорту", – зазначив заступник міністра.
Як повідомлялося, цього року від посухи в Україні потерпали щонайменше шість областей. Найбільш несприятлива ситуація спостерігалася на Донеччині, Миколаївщині, Одещині, Херсощині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, де аграрії фіксували значні втрати врожаю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль