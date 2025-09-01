У Мінекономіки оновили прогноз урожаю: він буде меншим, ніж торік

За останніми прогнозами, цього року урожай зернових та олійних культур в Україні становитиме 76 млн тонн, що на 1,5 млн тонн менше, ніж у 2024 році (77,53 млн тонн).

Про це заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький розповів у інтерв'ю БізнесЦензору.

"Попередньо очікуємо зібрати врожай на рівні 56 млн тонн зернових. З них – 21,5 млн тонн пшениці, 5 млн тонн ячменю, 28,5 млн тонн кукурудзи. По олійним очікуємо наступних врожаїв: 3 млн тонн ріпаку, близько 5 млн тонн сої, приблизно 12 млн тонн соняшника. Сумарно – 76 млн тонн зернових і олійних", – розповів Висоцький.

Він уточнив, що через посуху у південних та південно-східних регіонах Україна недоотримає від 3 до 4 млн тонн зернових та врожаю олійних культур.

Висоцький додав, що зменшення врожаю також вплине на експорт зерна.

"Наразі експорт формується на рівні 40 млн тонн зерна. Якби не посуха, було б 43 (млн тонн, – ред.). Якщо, умовно експорт зменшиться на 8%, то глобально це не впливатиме на обсяги експорту", – зазначив заступник міністра.

Як повідомлялося, цього року від посухи в Україні потерпали щонайменше шість областей. Найбільш несприятлива ситуація спостерігалася на Донеччині, Миколаївщині, Одещині, Херсощині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, де аграрії фіксували значні втрати врожаю.