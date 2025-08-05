Посуха другий рік поспіль знищила врожай кукурудзи на Миколаївщині, – Кім
Миколаївська область втратила всю кукурудзу і близько 50% соняшника через тривалу нестачу вологи.
Про це голова ОВА Віталій Кім розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Посуха завдала чимало проблем, ми втратили всю кукурудзу, приблизно 400 тисяч гектар, і майже половину соняшника, який був основною культурою, яка нам була дуже потрібна. Загалом, посуха вже другий рік – і це біда", – розповів очільник ОВА.
За його словами, другий поспіль посушливий сезон у поєднанні зі спекою завдає великих збитків аграрному сектору.
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Він додав, що обласна влада домовляється про пропуск вантажівок із зерном у комендантську годину та звернулася по підтримку до уряду.
Раніше повідомлялось, що в цьому році від посухи в Україні потерпає щонайменше шість областей.
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