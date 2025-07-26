В Україні – посуха у шести областях. Це вплине на зменшення врожаїв
Цього року від посухи в Україні потерпає щонайменше шість областей.
Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив у Facebook за результатами селекторної наради.
"Найбільш несприятлива ситуація на Донеччині, Миколаївщині, Одещині, Херсощині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Тут аграрії фіксують значні пошкодження та втрати врожаю", – написав очільник Мінекономіки.
Серед основних пропозицій для пом'якшення наслідків посухи він назвав:
- ️необхідність запуску зрошення на цих територіях;
- ️пільгове оподаткування;
- ️компенсацію витрат на гектар оброблюваних угідь.
"Зафіксували всі озвучені проблеми, далі будемо по них працювати", – пообіцяв Соболев.
Як повідомлялося, станом на 24 липня збір зернових і зернобобових культур в Україні все ще суттєво відстає від минулорічних темпів. Сільгоспвиробники наразі зібрали 10,3 млн тонн з 3,24 млн га, що складає 29% від засіяних зерновими і зернобобовими культурами.
Для порівняння, на цю ж дату у 2024 році вже було намолочено близько 19 млн тонн з 4,7 млн га (з понад 42% площ). Середня врожайність також знизилася до 3,2 тонни з гектара, порівняно із 3,81 т/га торік.
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