Врожай-2025 "просідає": У Мінагрополітики спрогнозували зменшення збору зернових і олійних культур
У сезоні 2025 року валовий збір зернових культур в Україні потенційно становитиме близько 54 млн тонн, а олійних – 20,5 млн тонн, що орієнтовно на 5% нижче за минулорічні показники.
Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив під час засідання Trend&Hedge Club, передає Інтерфакс-Україна.
Попри те що загальна посівна площа збереглася на рівні 20 млн га, збільшившись лише на 1% завдяки розмінуванню 270 тис. га, погодні умови зумовили скромніші врожайні очікування.
Висоцький уточнив, що експорт пшениці у наступному маркетинговому році оцінюється в 15-16 млн тонн, а ячменю – близько 2,3 млн тонн. Із гречкою цього року проблем не очікують: внутрішній попит буде закрито, а надлишок піде на експорт.
Він зауважив, що найбільша невизначеність збергігається щодо врожаю соняшнику, оскільки посуха на півдні може знизити врожайність регіону на 6% порівняно з минулим роком. За ріпаком очікується суттєве падіння – лише 3 млн тонн після торішніх 5,7 млн тонн. Водночас прогнози щодо кукурудзи міністерство ще не готове зробити, додав Висоцький.
Ключові цифри врожаю окремих культур у 2025 році
|
Культура
|
Врожай 2024, млн тонн
|
Прогноз 2025, млн тонн
|
Зміна, %
|
Пшениця
|
22,4
|
21,2
|
-5,4%
|
Ячмінь
|
5,3
|
4,5
|
-15,1%
|
Кукурудза
|
26,9
|
26
|
-3,3%
|
Ріпак
|
3,6
|
3
|
-16,7%
|
Соя
|
6,6
|
5,7
|
-13,6 %
Раніше вже повідомлялось, що Мінагрополітики спрогнозувало зниження врожаю пшениці через погану погоду. Водночас паралельно з очікуваним грішим врожаєм, світові ціни на збіжжя також демонструють спадний тренд, аграріям слід приготуватись.
Будь ласка, зачекайте...
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