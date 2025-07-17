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Новини Експорт українського зерна
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Врожай-2025 "просідає": У Мінагрополітики спрогнозували зменшення збору зернових і олійних культур

У Мінагрополітики спрогнозували менший врожай зернових і олійних культур

У сезоні 2025 року валовий збір зернових культур в Україні потенційно становитиме близько 54 млн тонн, а олійних – 20,5 млн тонн, що орієнтовно на 5% нижче за минулорічні показники.

Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив під час засідання Trend&Hedge Club, передає Інтерфакс-Україна.

Попри те що загальна посівна площа збереглася на рівні 20 млн га, збільшившись лише на 1% завдяки розмінуванню 270 тис. га, погодні умови зумовили скромніші врожайні очікування.

Висоцький уточнив, що експорт пшениці у наступному маркетинговому році оцінюється в 15-16 млн тонн, а ячменю – близько 2,3 млн тонн. Із гречкою цього року проблем не очікують: внутрішній попит буде закрито, а надлишок піде на експорт.

Він зауважив, що найбільша невизначеність збергігається щодо врожаю соняшнику, оскільки посуха на півдні може знизити врожайність регіону на 6% порівняно з минулим роком. За ріпаком очікується суттєве падіння – лише 3 млн тонн після торішніх 5,7 млн тонн. Водночас прогнози щодо кукурудзи міністерство ще не готове зробити, додав Висоцький.

Ключові цифри врожаю окремих культур у 2025 році 

Культура

Врожай 2024, млн тонн

Прогноз 2025, млн тонн

Зміна, %

Пшениця

22,4

21,2

-5,4%

Ячмінь

5,3

4,5

-15,1%

Кукурудза

26,9

26

-3,3%

Ріпак

3,6

3

-16,7%

Соя

6,6

5,7

-13,6 %

Раніше вже повідомлялось, що Мінагрополітики спрогнозувало зниження врожаю пшениці через погану погоду. Водночас паралельно з очікуваним грішим врожаєм, світові ціни на збіжжя також демонструють спадний тренд, аграріям слід приготуватись.

Автор: 

зерно (1903) Мінагрополітики (1388) урожай (531) зернові (1169) Висоцький Тарас (46)


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На півдні посуха, як і у минулому році. Дехто з фермерів кажуть, що ще гірше.
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17.07.2025 14:21 Відповісти
південь він різний. наприклад: Одеська обл це 2 великі частини зі своїми кліматичними умовами і у кожної свої результати. Погода в Аккермані і в Балті то є дві великі різниці.
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17.07.2025 16:29 Відповісти

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