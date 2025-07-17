Врожай-2025 "просідає": У Мінагрополітики спрогнозували зменшення збору зернових і олійних культур

У сезоні 2025 року валовий збір зернових культур в Україні потенційно становитиме близько 54 млн тонн, а олійних – 20,5 млн тонн, що орієнтовно на 5% нижче за минулорічні показники.

Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив під час засідання Trend&Hedge Club, передає Інтерфакс-Україна.

Попри те що загальна посівна площа збереглася на рівні 20 млн га, збільшившись лише на 1% завдяки розмінуванню 270 тис. га, погодні умови зумовили скромніші врожайні очікування.

Висоцький уточнив, що експорт пшениці у наступному маркетинговому році оцінюється в 15-16 млн тонн, а ячменю – близько 2,3 млн тонн. Із гречкою цього року проблем не очікують: внутрішній попит буде закрито, а надлишок піде на експорт.

Він зауважив, що найбільша невизначеність збергігається щодо врожаю соняшнику, оскільки посуха на півдні може знизити врожайність регіону на 6% порівняно з минулим роком. За ріпаком очікується суттєве падіння – лише 3 млн тонн після торішніх 5,7 млн тонн. Водночас прогнози щодо кукурудзи міністерство ще не готове зробити, додав Висоцький.

Ключові цифри врожаю окремих культур у 2025 році

Культура Врожай 2024, млн тонн Прогноз 2025, млн тонн Зміна, % Пшениця 22,4 21,2 -5,4% Ячмінь 5,3 4,5 -15,1% Кукурудза 26,9 26 -3,3% Ріпак 3,6 3 -16,7% Соя 6,6 5,7 -13,6 %

Раніше вже повідомлялось, що Мінагрополітики спрогнозувало зниження врожаю пшениці через погану погоду. Водночас паралельно з очікуваним грішим врожаєм, світові ціни на збіжжя також демонструють спадний тренд, аграріям слід приготуватись.