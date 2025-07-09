Мінагрополітики спрогнозувало зниження врожаю пшениці через погану погоду

Прогнозованого урожаю пшениці в Україні цього сезону вистачить для потреб внутрішнього ринку, проте збір урожаю відбувається із затримкою.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв'ю Укрінформу.

"Цього року маємо ряд нетипових форс-мажорних погодних обставин, які були присутніми як навесні, так і в певних регіонах влітку. Бачимо, що фактично вегетація та збір врожаю відбувається з таким відтермінуванням від середньостатистичної на 2-3 тижні. Станом на сьогодні фактично маємо тільки перший старт збору врожаю, тоді як минулого року в ці дні вже була досить активна фаза", – розповів Висоцький.

За його словами, торік виробництво пшениці було оцінено на рівні 22 млн тонн. Цього року попередній прогноз складає від 20 млн до 22 млн тонн.

Висоцький зазначив, що для внутрішньої продовольчої безпеки це не є загрозливим моментом, оскільки українське внутрішнє споживання пшениці не перевищує 6 млн тонн.

Висоцький також зауважив, що, крім екстремальної погоди, на поля "тиснуть" бойові дії.

"Ми говоримо про бойові дії, перш за все в тих областях і регіонах, де ці бойові дії тривають. Звісно, що безпосередньо на територіях бойових дій складно працювати, місцями є втрати врожаю, в тому числі через пожежі. Станом на сьогодні оцінити прикінцевий вплив з точки зору, яка площа не може бути чи не буде зібраною через бойові дії, складно", – констатував Висоцький.

Раніше в липні стало відомо, що темпи жнив в Україні відстають від минулорічних у чотири рази.

Також повідомлялося, що експорт українського зерна впав у 12 разів порівняно з минулим роком.