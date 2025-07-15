Світові ціни на кукурудзу та сою впали до мінімуму за останні три місяці

Спотова ціна на кукурудзу на американській біржі впала до $169 за тонну. Це на 14% менше, ніж місяць тому, і на 4,5% менше, ніж станом на аналогічну дату минулого року.

Водночас ціни на сою впали до $364 за тонну, що на 12,5% менше, ніж місяцем раніше, і на 22,6% нижче, ніж рік тому, свідчать дані Чиказької товарної біржі (CME).

Ключові фактори:

За даними USDA, тривала cприятлива погода й очікувані опади в Corn Belt посилить кондицію посівів перед осіннім врожаєм.

AgRural підвищила прогноз бразильського врожаю кукурудзи до рекордних 130,6 млн тонн (+12,8% за рік), у т.ч. другий врожай кукурудзи "сафрінья" – 103,4 млн тонн (+14,6% рік до року).

Safras & Mercado очікує розширення площ у Бразилії до 48,2 млн га (+1,2% рік до року), урожай – 179,9 млн тонн.

В результаті, оптимальна погода у Середньому Заході США та рекордні врожаї в Бразилії значно погіршують перспективи росту світових цін, що значною мірою вплине на потенційні доходи українських фермерів.

Наразі ринок очікує на звіт WASDE (12 серпня), де USDA може переглянути прогнози врожайності кукурудзи й сої у США після польового туру Pro Farmer. У Бразилії 22 липня CONAB оприлюднить нову оцінку виробництва і якщо підтвердиться зростання врожаю, тиск на котирування може посилитися.

Підтримку цінам наразі складає посилення біопаливного тренду в Бразилії та США, що збільшить попит на соєву олію та кукурудзу, компенсуючи частину тиску від збільшення пропозиції.

Як повідомлялось, раніше Українська зернова асоціація покращила прогноз урожаю зернових в Україні незважаючи на погану погоду, передусім завдяки завдяки кукурудзі. Проте низькі ціни на світових ринках можуть завадити аграріям заробити більше ніж в минулому році.