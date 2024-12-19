Аграрії забезпечують 60% експортної виручки України, – Мінагрополітики

Близько 60% експортної виручки України забезпечують аграрії та агропереробники, а українське продовольство є підтримкою ддля 400 млн людей у світі.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль під час Всеукраїнської аграрної конференції "Жнива перемоги", передає Укрінформ.

"Такої кількості допомоги, як дав агросектор нашим захисникам, не дав ні один сектор. Я нагадаю, що 5 млн робочих місць створено в агросекторі, а 20% валового внутрішнього продукту аграрії продукують разом із агропереробниками і близько 60% експортної виручки – це ви, ваша продукція і стійкість країни", – сказав Коваль.

Він зазначив, що наразі 400 млн громадян світу залежать від українського продовольства.

Читайте також: Державний аграрний реєстр почав приймати заявки на гранти. Хто зможе отримати?

Коваль підкреслив, що фермери Харківщини, Миколаївщини та інших областей, які часто потерпають від обстрілів ворога, вже зараз не лише вирощують тонни врожаю, а й дбають про міжнародну продовольчу безпеку.

Як повідомлялося, Україна з початку 2024/2025 маркетингового року, станом на 30 жовтня, експортувала 14,14 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 5,24 млн тонн, або на 58%, більше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

30 жовтня Кабінет Міністрів на період дії воєнного стану запровадив режим експортного забезпечення, зокрема, про особливості проведення операцій з експорту окремих видів аграрної продукції.

Режим експортного забезпечення стосуватиметься: меду, горіхів, пшениці і суміш пшениці та жита (меслин), жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку, насіння соняшнику, олії соєвої, олії соняшникової, олії ріпакової та макухи.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: "Чорне зерно": Як з України виводять мільярди доларів і не сплачують податки