Жнива-2025: Спека позначиться на майбутньому врожаї кукурудзи

Через дефіцит ґрунтової вологи, аномальну спеку та локальні посухи цьогорічна врожайність кукурудзи у степових регіонах може впасти до 3,6-4 т/га, порівняно із середніми по Україні 6-6,5 т/га.

Про це в. о. першого віцепрезидента НААН Ігор Гриник розповів в інтерв’ю "РБК-Україна".

За оцінками НААН, за відсутності нових погодних катаклізмів валовий збір культури прогнозується на рівні приблизно 27 млн тонн – так само, як торік, але значно нижче рекордних 42 млн тонн 2021-го.

"Весна 2025 року розпочалася рано через м’яку зиму, але нестача ґрунтової вологи ускладнила проростання насіння кукурудзи. У степових регіонах волога в ґрунті становила лише 25-52% від багаторічної норми, а спекотна погода з мінімальними опадами у ключовий період цвітіння та формування зерна ще більше погіршила ситуацію", – зазначає Гриник.

При цьому врожай соняшнику також під загрозою, ситуацію ускладнюють спалахи фомозу й білої гнилі, однак чітких втрат ще не підраховано, додав Гриник.

Раніше повідомлялось, що в Україні через брак опадів, відбулося посилення ґрунтової та атмосферної посухи у шести областях.