Картопля та соняшникова олія почнуть дорожчати вже восени. На скільки виростуть ціни?

Восени 2025 року ціни на картоплю та соняшникову олію в Україні залишатимуться вищими за очікування споживачів.

За оцінками учасників ринку, картопля утримається біля 9-11 грн/кг, а роздрібна ціна олії може піднятися до 95-100 грн/л, повідомляє "ПроАгро Груп".

Зокрема, арезидент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник зазначив, що картоплі по 5 грн уже не буде – зараз орієнтир відпускної ціни ближче до 10 грн. За прогнозами учасників ринку, до кінця вересня ціна стабілізується в діапазоні 9-11 грн/кг залежно від якості та регіону.

Щодо соняшникової олії, то вона може подорожчати до 100 грн за літр уже найближчим часом. Переробники попереджають про можливе коригування цінових стратегій у жовтні-листопаді, коли основні обсяги нового врожаю вийдуть на ринок.

Читайте також: "Ціни на яблука в Україні ніколи не повернуться до 5 гривень за кілограм": експерт назвав причини

За оцінками трейдерів, збереження поточної динаміки здатне підштовхнути роздрібну ціну олії до 95-100 грн/л, насамперед у сегменті преміум-брендів і фасованої продукції. Це стане найвищим рівнем від початку 2022 року.

Раніше повідомлялось, що в Україні вже другий тиждень поспіль зберігається тенденція до зростання цін на тепличні помідори. Проте ціни на 30% нижчі за торішні.