В Україні другий тиждень поспіль дорожчають помідори, проте ціни на 30% нижчі за торішні

В Україні вже другий тиждень поспіль зберігається тенденція до зростання цін на тепличні помідори.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, від початку минулого тижня помідори в українських тепличних комбінатах здорожчали в середньому на 14%, й наразі виробники готові відвантажувати помідори по 35-55 грн/кг залежно від якості, калібру та обсягів партій.

За словами виробників, вкотре підвищити відпускні ціни в сегменті тепличного томату їм дозволяє значна активізація попиту. Дедалі більшу зацікавленість у закупівлях томатів почали виявляти місцеві роздрібні мережі та оптові компанії. Крім того, значну підтримку ціновому зростанню надає і подорожчання ґрунтових помідорів на ринку.

При цьому, незважаючи на чергове подорожчання, тепличні помідори в Україні на даний момент залишаються в середньому на 30% дешевшими, ніж на початку вересня 2024 року.

Як повідомлялося, позаминулого тижня господарства відвантажували тепличні томати за ціною не дешевше ніж 30-50 грн/кг ($0,73–1,21/кг), що в середньому на 23% вище, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Також стало відомо, що на українському ринку стрімко дешевшає білокачанна капуста – за перший тиждень вересня відпускні ціни на неї знизилися в середньому на 19% і становили 6-12 грн/кг.