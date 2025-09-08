БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні почали дорожчати тепличні помідори. Проте ціни все ще на 25% менші, ніж торік. ІНФОГРАФІКА

На початку осені на українському ринку тепличних помідорів сформувався висхідний ціновий тренд.

Виробники пояснюють підвищення насамперед загальним скороченням пропозиції за умов збереження стабільного попиту, повідомляють аналітики EastFruit.

Наразі господарства відвантажують тепличні томати за ціною не дешевше ніж 30-50 грн/кг ($0,73–1,21/кг), що в середньому на 23% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами комбінатів, ціни підтримує активізація закупівель із боку роздрібних мереж і гуртових компаній, а також подорожчання ґрунтових помідорів через сезонний фактор.

Читайте також: "Чумак" зупинив будівництво нового заводу з переробки томатів в Україні через війну

Водночас, попри нинішнє зростання, середня ціна тепличного томата в Україні залишається приблизно на 25% нижчою, ніж на початку вересня 2024 року.

Раніше повідомлялось, що в Україні стрімко дорожчає капуста. За тиждень ціни зросли на 27%.

