"Чумак" зупинив будівництво нового заводу з переробки томатів в Україні через війну
Компанія "Чумак" (група Wilmar International) поставила на паузу проєкт будівництва нового заводу з переробки томатів в Одеській області.
Про це повідомив операційний директор "Чумак" Олександр Бойко, передає LIGA.net.
"Наразі проєкт поставлено на паузу через макроекономічні ризики та безпекову ситуацію", – сказав топменеджер.
За його словами, після втрати потужностей на Херсонщині компанія змінила модель роботи, коли спочатку доводилось імпортувати томатну пасту з Італії у трикутних тюбиках, а у 2025 році вдалось залучити виробничі потужності українського партнера.
Зазначається, що основний актив компанії на Херсонщині з початку повномасштабного вторгнення перебуває в тимчасовій окупації. У 2023 році "Чумак" оголосив про плани будівництва нового підприємства на Одещині, але у квітні 2024 року російським ударом було зруйновано олійний термінал "Дельта Вілмар Україна", після чого компанія переглянула свої плани.
Раніше повідомлялось, що Україна втратила галузь переробки томатів через війну: Томатну пасту замість Каховки везуть з Італії.
"Усі 4 переробні заводи на томатну пасту, усі були там, у цьому регіоні (поблизу Каховки, – ред.). І всі чотири або знищені, або окуповані. Зокрема, на одному з них товарного продукту, цієї пасти було на $40 млн. Її вивезли, як кажуть, у Москву. Оцю галузь ми втратили", – розповідав президент "Української плодоовочевої асоціації" Тарас Баштанник.
ахметка втратив цілий підконтрольний регіон з рабами! купу виробництва, а статки все більше і більше!
до речі, як його маєтки в бот саду?
перевелись нащадки вікінгів! якісь лохи!