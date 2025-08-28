"Чумак" зупинив будівництво нового заводу з переробки томатів в Україні через війну

Компанія "Чумак" (група Wilmar International) поставила на паузу проєкт будівництва нового заводу з переробки томатів в Одеській області.

Про це повідомив операційний директор "Чумак" Олександр Бойко, передає LIGA.net.

"Наразі проєкт поставлено на паузу через макроекономічні ризики та безпекову ситуацію", – сказав топменеджер.

За його словами, після втрати потужностей на Херсонщині компанія змінила модель роботи, коли спочатку доводилось імпортувати томатну пасту з Італії у трикутних тюбиках, а у 2025 році вдалось залучити виробничі потужності українського партнера.

Зазначається, що основний актив компанії на Херсонщині з початку повномасштабного вторгнення перебуває в тимчасовій окупації. У 2023 році "Чумак" оголосив про плани будівництва нового підприємства на Одещині, але у квітні 2024 року російським ударом було зруйновано олійний термінал "Дельта Вілмар Україна", після чого компанія переглянула свої плани.

